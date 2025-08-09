El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy sábado, 9 de agosto de 2025

E. C.

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:39

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este sábado, 9 de agosto de 2025 ha correspondido a los números 20 22 31 32 43 47.

Complementario: 40

Reintegro: 5

Bonoloto

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

