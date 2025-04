Róber Pier: «Ha venido un cuerpo técnico al Sporting de Gijón con una idea buena, nos ha ordenado»

Javier Barrio Gijón Martes, 22 de abril 2025, 13:53 Comenta Compartir

«El haber ganado dos partidos seguidos lo cambia todo: el ambiente, la confianza, antes veías todo muy negro y quizá había un bloqueo mental por parte del equipo importante. Ahora lo ves más bonito y mejor. No está todo hecho, pero queremos aprovechar este buen momento para alargarlo y conseguir la tranquilidad absoluta».

Róber Pier, uno de los futbolistas importantes en el proyecto del Real Sporting de Gijón, reconoció este mediodía el cambio de chip que ha experimentado el equipo con la llegada al banquillo de Asier Garitano. La permanencia, con 47 puntos y tras dos victorias consecutivas, está casi encarrilada. «Creo que el simple hecho de que haya un cambio en el cuerpo técnico te cambia el chip, limpia un poco la mente. Hemos hecho dos buenos partidos y hemos conseguido ganar esa confianza», razonó.

El defensa gallego también apreció un paso al frente del equipo en algunos aspectos del juego, como la faceta defensiva. «Puede ser que sea cierto, que ahora estemos un poco más en bloque, con bastante orden táctico, y quizá antes había una forma diferente de defender con más espacios y duelos», prosiguió Róber Pier.

En todo caso, añadió sobre la mala racha, «también influía el momento del equipo y lo global hacía mella a lo individual». Con todo, resumió, «tampoco es cuestión de cosas muy diferentes; ha venido un cuerpo técnico con una idea buena, que nos ha ordenado y ha planteado un sistema».

El futbolista gallego también se refirió a su temporada individual, recordando que «no empezó bien» por esa lesión de pubis. «Me costó encontrar un buen punto físico», reconoció. «Cuando empecé a jugar, creo que estaba jugando bastante bien. Pero el equipo bajó en diciembre y mi nivel también bajó un poco», señaló.

A renglón seguido consideró que «mi peor época fue más adelante, pero me he encontrado bien». «Es verdad que tenido errores, errores graves, como el penalti en Granada o la expulsión de Albacete, pero no creo que haya sido una temporada tan irregular. Cuando el equipo está mal, hay que llevarse las culpas y las asumo. Todos hemos tenido errores, pero hay que sacarlo adelante con partidos buenos», defendió, confesándose bien «físicamente y a nivel de confianza» para encarar el final.

El primer partido de esta último tramo para el Real Sporting de Gijón será el viernes en Cádiz. «En casa es un rival fuerte, un equipo llamado a estar arriba y que ha mantenido un buen rendimiento durante todo el año. Será un partido complicadísimo», aventuró. Pero, sostuvo, «estamos en un buen momento de confianza e intentaremos ganar».

Con una sonrisa se refirió a la explosión de optimismo de Gelabert tras el partido contra el Mirandés, considerando el mediapunta que se podía soñar con algo más que con la permanencia en este final de la temporada. «Fue gracioso que le saliera así», comentó con humor Róber Pier. Pero, continuó, «no podemos estar dos semanas en una cosa y ganar dos partidos y pensar en otra». Por eso, votó por centrarse en un objetivo: «Intentar ganar este partido y tener esa tranquilidad de la salvación».

De su futuro no quiso hablar mucho, con el final de su contrato fijado para el próximo 30 de junio. «Me centro en acabar bien el año», dijo el defensa del Real Sporting de Gijón. Sí apuntó sobre su relación con el club que «tenemos un contacto personal muy bueno y si hay que hablar las cosas, se hablarán cuando todo esté más claro».

Preguntado por su primera impresión sobre Garitano, Róber Pier reconoció que «no le conocía mucho», pero, añadió, «me ha parecido un tío muy tranquilo, que luego en el campo se transforma un poco, que es un tío intenso». «Ha sido muy cercano con nosotros desde el primer día, nos ha dado confianza. Me ha sorprendido en lo personal y en lo deportivo», concluyó, destacando que «cada jugador tiene claro lo que tiene que hacer en el campo».