Unzué: «El Sporting es un gran rival para empezar y nos exigirá un gran rendimiento» J. BARRIO GIJÓN. Domingo, 18 agosto 2019, 04:39

Hasta esta tarde, anticipó ayer Juan Carlos Unzué, el once, incluso la convocatoria del Girona, permanecerá bajo llave. «La idea la tengo clara, pero no la voy a dar a conocer para no dar pistas al rival. Me gusta mantener ese punto de estrés y atención en los futbolistas», aseguró el preparador navarro, quien anunció por su visión del Sporting «un partido de desgaste y que habrá que ganar poco a poco».

En su repaso a los rojiblancos, Unzué tuvo palabras generosas para el equipo de José Alberto, al que dedicó un meticuloso retrato. «El Sporting es un gran rival para empezar y nos va a exigir un gran rendimiento para batirlo, y qué mejor que esto para asentarnos desde el primer día en esta categoría», señaló el entrenador del Girona de inicio.

A partir de ahí, Unzué bajó al detalle. «Creo que el Sporting es un rival interesante para empezar, aparte de ser un histórico, y que desde mi visión ha firmado bien. Mantiene sus piedras angulares, su eje central, con Mariño, Babin y Djurdjevic, que es un delantero que me gusta. Estos tres jugadores le permiten mantener su columna vertebral», resumió.

También tuvo palabras para la planificación deportiva del Sporting. «Han firmado bien, a gente de la tierra que estaba fuera, buscando ese punto de cercanía. Javi Fuego, por ejemplo, tiene una trayectoria fantástica y les va a ayudar mucho. Manu García, Damián Pérez... Gente joven, con proyección», observó. Sobre el fútbol de los rojiblancos en el verano, llamó su atención, apreciando una evolución con respecto al último curso: «He visto una evolución interesante en su juego. Se maneja con sistemas diferentes y ha traído futbolistas para ser más dominador. Tenemos que igualarle o superarle, porque tiene muy buena actitud».

Peybernes, a punto de salir

La situación del exrojiblanco Peybernes, por otra parte, se complica. El francés, que en principio no ha sido inscrito por el Almería, pese a que este pagó traspaso por el francés en el verano, no fue incluido en la lista para el primer partido. Pedro Emanuel, técnico del club andaluz, confirmó que se irá, según medios de Almería, al superar el límite de fichas.