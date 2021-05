Diez consejos para mejorar la conexión Wifi La crisis del coronavirus ha provocado un aumento significativo del uso de internet en los hogares y debemos conocer cómo solucionar los problemas de conectividad a la red fotolia EL COMERCIO Gijón Viernes, 14 mayo 2021, 11:37

La pandemia ha cambiado muchos de nuestros hábitos de conexión a internet, ya que las restricciones para reducir los contagios en el trabajo o colegio han provocado un aumento significativo del uso de este en nuestros hogares debido al teletrabajo, las clases online y un mayor consumo de contenidos de streaming en plataformas. El 35% de los consumidores afirma haber visto más películas y series en streaming en este periodo y se calcula que a finales de 2021 el 25-30% de la población activa trabajará varios días a la semana desde casa.

Sin embargo, la conectividad a internet en algunas ocasiones no funciona en un estado óptimo o es más lenta y puede dejarnos tirados en mitad de una videoconferencia o en medio de un streaming. Por ese motivo, Selectra, el comparador de tarifas de internet, electricidad y gas, ha elaborado una guía con 10 consejos que pueden ayudar a los usuarios a resolver los problemas de conexión.

1. Apaga y enciende el router

Es el método más sencillo y muchas veces el más eficaz. La causa del mal funcionamiento puede estar en un problema de línea, o de comunicación con tu ISP (Proveedor de Servicios de Internet). Por ello, es recomendable apagar el router pulsando el botón de encendido y volver a encenderlo después de unos minutos. Otra opción es desenchufar el aparato de la red eléctrica y conectarlo 2-3 minutos después. Si al reiniciar el problema persiste, debes consultar el manual del módem y en caso de que el error sea por el mal funcionamiento del router, deberás sustituirlo o, si lo cubre la garantía, pedir una reparación.

2. Comprueba la conexión con otros dispositivos

Podemos conocer el motivo de la avería si intentamos conectarnos a internet tanto desde el ordenador como desde el movil. Si la conexión no funciona en ninguno de los dispositivos, el problema será del router o la compañía. En el caso de que la conexión solo funcione en uno de los dispositivos, el problema será del propio aparato y lo recomendable es reiniciarlo y restablecer la conexión con el router.

3. Comprueba la recepción Wifi

La conexión puede debilitarse conforme te alejes de tu router por lo que puedes intentar optimizar la ubicación de este a donde sueles trabajar, estudiar o ver streamings. Si la casa es grande, una buena opción para intensificar la señal y que tenga mayor alcance es instalar amplificadores Wifi.

4. Comprueba que la tarjeta de red funciona y está actualizada

Nuestro ordenador o dispositivo cuenta con una tarjeta de red que puede que sea el problema. Para solucionarlo debes acudir a la configuración del ordenador y probar a desactivarla y activarla. Además, puedes comprobar si los controladores de la tarjeta han sido actualizados en el administrador de dispositivos de Windows, y en caso de que no lo estén deberás buscar una actualización e instalarla. En los dispositivos Mac, a través de la función de Actualización de Software podrás averiguar si existe una actualización disponible para tu sistema operativo y en el caso de que tu tarjeta de red sea antigua o esté estropeada, la recepción de red mejoraría con una externa nueva.

5. Diagnóstico de red

Los sistemas Windows y Mac permiten realizar un diagnóstico de red que localiza errores y los corrige automáticamente. En el primero, bastará con hacer click con el botón derecho del ratón sobre el icono de conesión en la pantalla para luego ejecutar la opción 'Solución de problemas'. Los usuarios de MAC tendrán que cerrar todas las ventanas abiertas e intentar conectarse a la red Wifi manteniendo pulsada la tecla 'Opción' para posteriormente hacer click en el icono de estado de la red Wifi en la barra de menú y elegir la opción 'Abrir Diagnóstico Inalámbrico'.

6. Usa un cable ethernet o cambia el canal Wifi del router

En el caso de que los problemas persistan podemos probar a conectar directamente el ordenador al router con un cable Ethernet. Si la operación mejora la conexión o la restablece, el problema será de la tarjeta de red Wifi o que algo interfiera en la señal.

En este último caso, la solución es cambiar el canal Wifi de tu router introduciendo la dirección IP del mismo en la barra de direcciones, que suele corresponder a 192.168.1.1, y acceder al menú de configuración del dispositivo con las credenciales correspondientes (Admin y password). Después, bastará con cambiar en la configuración el canal de radio de la banda de frecuencia de 2,4 GHz (eligiendo uno entre 1, 6 y 11) y/o el canal de radio de la banda de frecuencia de 5 Ghz.

7. Test de velocidad

Si a nivel de 'hardware' todo funciona bien la lentitud de la conexión puede atribuirse a tu compañía. Para verificar la velocidad exacta de la red podemos realizar un 'test de velocidad' tanto de bajada como de subida. El rendimiento de la red será mejor cuanto más alta sea la velocidad. La de descarga es siempre superior a la de subida, y normalmente la velocidad de la fibra óptica FTTH puede alcanzar hasta 2500 Mbps en descarga y 300 Mbps en subida. En el caso de un ADSL es de un máximo de 20 Mbps de bajada y 1 en subida.

8. Cambia los DNS

Otra herramienta básica de navegación web es el Sistema de Nombres de Dominio. Debemos elegir los mejores servidores DNS para optimizar la navegación y aumentar la velocidad. Un cambio positivo para que los servidores de Google ayuden a la navegación es añadir los siguientes códigos en la configuración del navegador (DNS): 8.8.8.8 y/o 8.8.8.1 que corresponden a los DNS de Google.

9. Vaciar la caché del DNS

Puede sernos útil vaciar la caché DNS o borrar los datos almacenados que tanto Windows como Mac memorizan. Este cambio mejorará la ciberseguridad como la velocidad de navegación.

10. Comprueba si el router es el adecuado para tus necesidades

Por último y teniendo en cuenta que no todo el mundo hace el mismo uso de internet, debemos entender que no todos necesitamos de los mismos recursos, es decir, no consumirán el mismo ancho de banda quien solo se dedique a ver películas que quien usa internet para teletrabajar. Debemos considerar la compra de un módem de alta gama para satisfacer los altos consumos.