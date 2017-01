El Defensor del Paciente pide la destitución del consejero de Sanidad por la «incompetencia» en el caso de Amaresh

Malestar y consternación por la muerte de la joven Amaresh Fernández e indignación por «la incomptencia y la burla de la Consejería de Sanidad ante un caso que requería mayor diligencia». Es lo que ha expresado la Asociación El Defensor del Paciente tras conocerse el fallecimiento de la joven praviana que ha estado cinco años en lista de espera para someterse a una reducción de estómago.

«Aunque hay que ser cautos, y esperar los resultados de la autopsia, lo que es indudable es que Amaresh ha fallecido en lista de espera aguardando una operación en la sanidad pública y por carecer de medios económicos no pudo costearse la intervención en la sanidad privada», ha señalado el colectivo a través de un comunicado, en el que recuerdan que en noviembre de 2015 la asociación presentó una reclamación en nombre de Amaresh para que fuese incluida en la lista de espera «con fecha 18 agosto 2015». La consejería estimó entonces que la operación no se demoraría más de un año. Antes de vencer ese plazo, desde el HUCA se informó a la joven que tendría que esperar «cuatro años más», ha apuntado la asociación, que los facultativos que la atendieron «señalaron que no tenía factores de riesgo».

El Defensor del Paciente trasladó el caso de Amaresh a la Fiscalía, que «hasta la fecha no nos volvieron a dar ninguna respuesta». De hecho, la asociación indica que «Amaresh contactó con nosotros a principios de diciembre para valorar el plantear una denuncia a nivel judicial», una medida que iban a estudiar pasadas las fiestas navideñas.

Aunque insiste en la necesaria prudencia, el colectivo pide la destitución del consejero de Sanidad, Francisco del Busto, «como máximo responsable de un equipo que a nuestro parecer ha actuado de manera incompetente e inepta».