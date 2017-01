«Yo solo quiero que me operen, me da igual dónde»

Llevo padeciendo obesidad mórbida desde mucho antes de 2010, sin que me dieran ninguna solución más que pastillas y dietas con las que no conseguí adelgazar. De hecho, he engordado cada vez más. Desde niña padezco obesidad. Concretamente, desde los 16 años se ha convertido en mórbida. Por supuesto, esto conlleva complicaciones con enfermedades que ya tenía, como la diabetes y otras nuevas, como fibromialgia, depresión, problemas con la tensión, problemas en articulaciones, etcétera.

En 2010, le propuse al endocrino del Hospital San Agustín que me hiciera una cirugía bariátrica. Me dijo que primero íbamos a probar por última vez con otra dieta y ejercicio. Así lo hice y, como no adelgazaba, ese mismo año me dijo que ya estaba preparándolo todo para que me realizara dicha operación en el HUCA. El médico empezó a pedir diversas pruebas y mientras él me confirmaba que ya me ha derivado al HUCA, me insistió en que tenía que esperar por la cita.

Como el tiempo pasaba y no me llegaba la citación, fui a Atención al Paciente, donde me informaron de que no tenía solicitada ninguna operación. Después de muchas vueltas, en 2013 dice que dejará hecha la derivación antes de irse de vacaciones de verano (julio-agosto). Finalmente me deriva en 2015.

Cuando acudí a la primera consulta en el HUCA, en el servicio de Cirugía General me informaron que la lista de espera era de tres años.

Después de varias reclamaciones, la última a través del Defensor del Paciente, a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias, en noviembre de 2015 me dijeron que en un plazo máximo de un año me operarían, contabilizando desde agosto de 2015. De ser así, me tendrían que haber operado en agosto de 2016, que era cuando se cumplía el año, según me informó la Consejería de Sanidad. Pero no fue así. En la nueva cita que tuve el 6 de septiembre de 2016, a las 11 horas, en el Hospital Universitario Central de Asturias, la cirujana me dijo que, aparte del año que ya llevaba esperando oficialmente, me quedaban otros cuatro. Lo que haría un total de diez años esperando por una operación desde que empecé con todo esto.

Lógicamente, me parece que es intolerable.

Llevo esperando la cirugía mucho tiempo. Además, como indicaba anteriormente, no solo padezco obesidad mórbida, soy diabética, tengo fibromialgia, depresión con muchísima ansiedad, en parte producida por todo lo de la operación (voy mensualmente al psiquiatra, quien dio el visto bueno a la operación; es más, dijo que me beneficiaría muchísimo), problemas de tensión, leves del corazón, etcétera.

Estoy intentando reclamar, pero solo me dan vueltas y me dicen que tengo que esperar.

Yo solo quiero que me operen, me da igual dónde. Pero ya llevo cinco años esperando, más todo el tiempo anterior en la misma situación, sin que nadie me dé una solución. De hecho, como ya digo arriba, la idea salió de mí. El endocrino no me intentaba ayudar en nada.

Espero que me puedan ayudar, porque la verdad que cada vez estoy peor física y psicológicamente. Esto es desesperante.

Mi salud, tanto física como mental, cada vez se deteriora más. Tan solo tengo 24 años y llevo una vida de una persona de 80... Hay infinidad de cosas que ni siquiera puedo plantearme hacer por la obesidad que padezco, y cada vez surgen más complicaciones.

Creo que diez años de espera por una operación que necesito tanto es inaceptable.

Gracias por su tiempo y atención.

Espero sus noticias.

Amaresh Fernández (23 de septiembre de 2016).