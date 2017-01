Pocos oyeron el grito de auxilio de Amaresh. «Tengo 24 años y llevo la vida de una persona de 80. Me da igual dónde, solo quiero que me operen porque de seguir así, con esta obesidad, seguro que voy a morir». Resulta crudo e impotente releer en la libreta de notas las declaraciones de esta joven praviana, que en octubre de 2016 se acercó hasta EL COMERCIO en busca de la atención que no le daban los servicios sanitarios. Su denuncia no ha impedido evitar el final que ella misma había vaticinado y que nadie quiso entonces tomarse en serio.