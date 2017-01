«En el Valle del Nalón los enfermos estaban por los pasillos»

Guadalupe Castaño, una vecina de Langreo, está griposa y también su madre, Bárbara Escalante, de 73 años. Ellas son tan solo dos de las afectadas por la «saturación» que sufren estos días los centros hospitalarios de la región por esta epidemia gripal. «La médica de mi centro de salud nos mandó para el HUCA porque en el Hospital del Valle del Nalón no había ni camas. Estaban todos por los pasillos, además de una planta cerrada por falta de personal. Por eso yo no paso», cuenta con exasperación. Pero el problema, según los profesionales del hospital, es que los vecinos de la comarca acuden a las urgencias del mismo, en vez de ir al centro de salud correspondiente, «colapsando e impidiendo una atención óptima».

Esa fue la tónica que se vivió ayer en los hospitales asturianos, aunque bien es cierto que fue un día menos ajetreado a los anteriores. En Oviedo ya no se vieron las interminables colas de tos y pañuelos en mano en los centros de salud Paulino Prieto y La Lila. Por su parte, en el HUCA también se respiró un ambiente algo más tranquilo. «Es un día distinto a los anteriores ha bajado bastante. Ahora vienen sobre todo personas con complicaciones derivadas de la gripe», explicaron trabajadores del servicio de ambulancias.

Otra de las áreas afectadas fue Gijón, donde también hubo una tregua. Solo hizo falta acercarse al centro de salud de Puerta de la Villa para comprobar la presencia de un solo paciente en urgencias, y era por motivos ajenos a la gripe. Lo mismo pasó en el Hospital de Cabueñes, que consiguió bajar en dos días de los 517 pacientes ingresados a 450. Aún así, no han tardado en aparecer quejas de la ciudadanía por el «mal trato» y la «deficiente gestión» que la Sanidad hace a las complicaciones derivadas de este virus.

«Una señora que ha estado en Cabueñes me dijo que están todos amontonados. En las habitaciones hay tres pacientes y no tienen espacio», explicó la gijonesa, Ana María González. Del mismo modo lo contó Eva María Guerra: «El hospital está totalmente saturado. Además, el personal está contagiado... y claro, ellos también deberían quedarse de baja pero el inconveniente es que no hay suficientes trabajadores».

Esta problemática se repite en otras comarcas. Los centros de salud avilesinos están sobrecargados. «No solo es que haya mucha demanda, sino que también tenemos compañeros enfermos», comenta Víctor García, médico de La Magdalena. Este profesional reconoce que la gripe ha entrado este año «como un carro de combate», y aunque su pico más alto parece haber pasado hace unas semanas, siguen llegando muchos pacientes. Las agendas están llenas y la asignación de citas se demora algo más de lo habitual. Sin embargo, en los centros de salud de la comarca oriental la situación es menos alarmante. Fuentes sanitarias apuntan a que la incidencia de la gripe es similar a la de años anteriores y que en ambulatorios como el de Llanes se está logrando atender todas las consultas en el día.

Eso sí, indican que «al tener una población envejecida los ingresos hospitalarios por la gripe y las salidas a domicilio son mayores a las habituales».

INFORMACIÓN ELABORADA TAMBIÉN POR: D. LUMBRERAS, M. VARELA, T. BASTERRA Y R. ARIAS.