Dos colchones, dos somieres, maletas con ropa, cajas, muchas cajas, con libros, con cuadros, con fotos, cajas con una vida dentro. Todo a la intemperie. Solo al cobijo de uno de los soportales de la calle Travesía de Monsacro, en Nuevo Gijón. Frente a esta aparente mudanza, un coche sin motor, pero con ocupantes. Dos mujeres viven en él desde el pasado miércoles. Cuando fueron desahuciadas de la vivienda que ocupaban en ese mismo edificio. En ese coche se enfrentarán hoy a los 4 grados de mínima que se esperan en Gijón, «porque nos dicen que no hay ayuda para nosotras».

Así lo asegura Ángeles Fernández. Aunque ambas ponen la voz, ella es la única que quiere salir con nombre y apellido. «Pese a que llevo once años en España, estoy en situación irregular, tengo miedo», confiesa su pareja. Desde octubre vivían juntas en una vivienda que Ángeles alquiló en marzo pasado. «Vamos tirando como podemos. Yo cobro el salario social, 560 euros, y de esa cantidad dependemos las dos». Una cifra de la que restaban «los 350 euros de renta», así como los gastos que conlleva vivir: electricidad, teléfono, comida «y mi hija, que aunque la tiene acogida mi hermano, yo me preocupo por ella, es mi responsabilidad y quiero aportar».

Con el aporte que realizó en septiembre, «para los libros del cole, que son muy caros», comenzaron sus problemas. «Le dije a la dueña de la casa que no podía pagar ese mes, que me iba a retrasar». Al final, sumó dos mensualidades en el aire, por lo que el 16 de noviembre «me llegó una carta, que tenía un juicio para desahuciarme el 19 de diciembre». La Justicia fue rápida, el 11 de enero salió la sentencia: «Nos teníamos que marchar. Así que ahora vivimos en un coche porque no podemos pagar el alquiler».

«Dependemos las dos de mi salario social: 560 euros. Mi hija me la cuida mi hermano»

Sus vecinos del barrio se han movilizado en su apoyo y buscan alojamiento para ellas

El Ayuntamiento busca salida

Algo que sus vecinos no están dispuestos a consentir. «Se van a congelar, no pueden dejar a estas chicas que vivan en la calle. Nosotros las ayudamos con lo que podemos: les damos comida caliente, les dejamos que se duchen en nuestra casa, pero la Administración debe darles una respuesta», aseguran.

Hasta ahora, la respuesta ha sido negativa. «En la Empresa Municipal de la Vivienda me dijeron que no teníamos derecho a una vivienda de emergencia, porque nuestro desahucio es de alquiler, no hipotecario. La trabajadora social tampoco me dio ninguna respuesta», lamenta Ángeles.

Algo que sus vecinos no entienden. «En esta misma calle, hay una vivienda vacía de Vipasa (la empresa pública que gestiona las viviendas sociales en Asturias». Por el momento, los vecinos están buscando «un trastero, para alquilárselo nosotros y que, por lo menos, puedan guardar sus cosas allí. Así, al menos, podrán buscar alojamiento tranquilas en el Albergue Covadonga, para no estar viviendo a la intemperie en ese coche».

Porque lograr otra vivienda de alquiler se les antoja «una misión imposible: Todos nos piden un aval. ¿Qué aval voy a tener?», lamenta Ángeles que recuerda que «siempre he trabajado. Soy carpintera, electricista, entrené a críos...Pero ahora no hay trabajo».

Informada del caso por EL COMERCIO, la concejala de Bienestar Social, Eva Illán, aseguró que «estamos buscando una solución. Existen opciones, como las ayudas de emergencia», aseguró.