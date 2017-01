«Sí, me he operado en Urología, pero no sabía que aquí se iba a hablar de mi historial médico»

El exgerente del Servicio de Salud del Principado reconoció esta mañana durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de investigación de demoras sanitarias haber sido operado en Urología del HUCA, servicio que fue denunciado por Podemos por supuesto trato de favor y por colar al menos a dos políticos en sus listas de espera quirúrgica. En su declaración en la Junta y a preguntas del diputado de la formación morada, Andrés Fernández Vilanova, el directivo admitió ser uno de los gestores que fue operado en Urología del Hospital Universitario Central de Asturias, aunque no llegó a precisar si su caso era uno a los que se refiere Podemos en la denuncia que ahora investiga la Fiscalía. «Sí, me he operado en ese servicio, pero no sabía que aquí se iba a hablar de mi historial médico», recriminó el compareciente.