Faustino Blanco: «Las listas de espera no están ni desbocadas ni fuera de control»

La comisión de investigación parlamentaria de listas de espera entra hoy en su etapa final, y lo hace con tres de las comparecencias más esperadas, la de los responsables políticos de la sanidad pública en las tres últimas legislaturas. El primero en declarar fue Faustino Blanco (PSOE), consejero de Sanidad en la pasada legislatura, y sobre cuya gestión se centra buena parte de la labor auditora de la comisión de la Junta General que intenta determinar si existe o existió manipulación sobre las listas de espera del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Todos los grupos políticos, incluido el PSOE que tiene entre sus cuatro preguntas de rutina la de saber porqué se dejaron de publicar datos de listas de espera entre mayo de 2014 y septiembre de 2015, fracasaron en su intento de conocer los motivos de ese apagón informativo.

Primero fue Ciudadanos, a través del diputado Armando Fernández Bartolomé, el que se interesó por la decisión de no publicar las demoras en consultas y pruebas diagnósticas durante el mandato de Blanco. Pero el exconsejero no dio explicaciones y se remitió a lo dicho dos años atrás en la Junta General, conminando a su señoría a leer el diario de sesiones de entonces. “No tengo nada que decir y me remito a lo declarado en aquel momento”, indicó. A partir de ahí, Blanco ya no se movió de su posición. No lo hizo ni frente a la insistencia de la diputada de Foro, Carmen Fernández Gómez, ni en el turno del PSOE, ya que la diputada Carmen Eva Pérez decidió retirar las cuatro preguntas que habitualmente ha venido realizando a los comparecientes desde el inicio de la comisión. Entre las preguntas retiradas figuraban los motivos de la no publicación de las demoras sanitarias durante el periodo anteriormente referido y que afectaba directamente al exconsejero de Sanidad, Faustino Blanco. Asimismo, con un silencio como respuesta se encontró el parlamentario de Podemos Andrés Fernández Vilanova cuando quiso saber si “¿fue usted quien dio la orden de dejar de publicar datos de listas de espera?”.

El anterior responsable de Sanidad tampoco quiso opinar ni valorar lo dicho el día anterior por el que fue su ‘número dos’, el exgerente del Sespa Tácito Virgilio Suárez, quien sí reconoció que se habían dejado de facilitar datos de demoras durante año y medio, un hecho que atribuyó a “problemas informáticos” y al ensamblaje de dos sistemas como fueron el ‘Milennium’ y ‘Selene’. “Las razones de esos hechos ya las dije en su momento y no me voy a rectificar a mi mismo”, zanjó.

Tensión

En su intervención, Blanco negó por activa y por pasiva que hubiera maquillaje en las listas de espera. Con momentos broncos y de tensión, sobre todo cuando grupos de la oposición deslizaron acusaciones de “enchufismo”, “trato de favor” y “oscurantismo” en la sanidad pública, el exdirectivo insistió en que las demoras “no están ni desbocadas ni descontroladas” “ni mucho menos, maquilladas o manipuladas”, y achacó el aumento en las listas de espera sufrido durante su mandato a la huelga médica de tres meses durante la cual “hubo que suspender 5.000 intervenciones” y al traslado al nuevo HUCA. En todo caso, Blanco detalló que a pesar de haberse disparado las demoras por la huelga médica, cuando se pasó entre septiembre de 2012 a enero de 2013 de 17.000 a más de 20.000 pacientes pendientes de intervención, “en agosto de 2013 conseguimos situarnos en 18.300 enfermos y erradicamos las esperas de más de seis meses”.

Por su parte, IU se interesó por conocer los motivos del conflicto médico que derivó en una huelga de tres meses durante su mandato. Rechazó Faustino Blanco, “como he oído en esta comisión”, que el paro de facultativos se haya prolongado de manera intencionada por su consejería para ahorrar dinero. “No hay huelga que ahorre”, respondió, a la vez que se mostró sorprendido “por esa extraña idea”.

Por el conflicto médico de 2012 también se interesó el diputado del PP, Carlos Suárez, insistencia que molestó a Blanco: “no sabía que aquí veníamos a hablar de los intríngulis de la huelga médica, sino de las listas de espera. Pierden ustedes el horizonte”, recriminó. Otro momento intenso y polémico lo mantuvo con el diputado de Podemos y presidente de la comisión de investigación Andrés Fernández Vilanova, cuando éste le acusó de haber metido a la sanidad pública en una huelga de tres meses “por querer usurpar el descanso tras la guardia médica”. La crítica no fue bien encajada por el exconsejero, que contraatacó acusando a Fernández Vilanova de “frívolo” y “sindicalista”. Ambos entraron en un cruce embarullado de críticas, lo llevó a Blanco a pedir amparo a la presidencia de la comisión, que en ese momento ejercía el PP, “ya que el diputado de Podemos no deja que me explique”.

La comparecencia de Blanco se prolongó durante dos horas.