Prealerta por sequía en toda la región

Los chubascos caídos ayer no bastan. Seis años hacía que los pluviómetros y los aforos de los ríos no estaban tan alejados de sus valores normales. Desde que en septiembre comenzara el actual año hidrológico, en la estación de Oviedo se han recogido 544 litros de agua por metro cuadrado, un 25,3% menos de lo habitual. El Sella, por su parte, no supera el metro, y 73 centímetros en Cangas de Onís, mientras en Arriondas su lámina está medio metro sobre el cauce. Ante datos como estos, ayer la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) activó la prealerta por sequía para toda la región, aunque lo hace consciente de que el problema está muy localizado.

Los embalses almacenan ahora 442 hectómetros cúbicos, lo que los sitúa al 86% de su capacidad. Es apenas nueve hectómetros menos que el promedio de la última década, un nivel de recurso «aceptable», según reconoce la CHC. Las poblaciones que beben directamente del Alfilorios, Tanes, Arbón o Rioseco tienen por tanto el suministro garantizado.

«Los abastecimientos sin regulación por embalse pueden presentar problemas a medio plazo», situó la CHC en un comunicado. Es decir, son las poblaciones que más dependen de ríos y arroyos las que preocupan. El organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente parcela el territorio en lo que denomina como 'sistemas de explotación', esto es, localidades que dependen de un mismo río o conjunto de ellos. Los que presentan una capacidad limitada son el Esva, Villaviciosa, Llanes, Deva-Cares, y Sella. Todos están íntegramente en Asturias, reúnen a una treintena de concejos, y suman una población de alrededor de 100.000 habitantes, según el Plan de Sequía en vigor. A todos ellos cabe añadir el sistema Eo, que agrupa a diez municipios, gallegos y asturianos, con 26.250 vecinos.

Oficialmente, el estado de prealerta se activa «cuando los indicadores descienden por debajo de los valores medios históricos, por lo que es conveniente extremar el control», según el plan. Supone por tanto una llamada de atención, y su declaración depende de una fórmula que cruza los datos actuales de los pluviómetros, estaciones de aforo en cada río y embalses, respecto de sus valores históricos. Si las magnitudes siguen alejándose de lo habitual, la Confederación pasaría a los estados de alerta (con recortes en el suministro) o de emergencia (cuando son necesarias medidas excepcionales para abastecer a la población).

En la actual situación, la CHC ha constituido una oficina técnica de sequía, encargada de supervisar la situación e ir ordenando respuestas proporcionales. Está compuesta por sus técnicos, y encargada de promover entre la población una campaña voluntaria de ahorro, revisar el programa de desembalse y extremar el control sobre el nivel de los ríos. En el comunicado de ayer se instaba por de pronto a los ayuntamientos a que «racionalicen el uso del agua y durante esta época abandonen actividades como el baldeo de calles o el riego habitual de parques y jardines». Otras medidas contempladas son la penalización de consumos excesivos, y el aviso a Red Eléctrica Española para coordinarse.