Tres mil alumnos urgen al Principado que cambie ya el temario de la EBAU La sala del Conseyu se quedó pequeña para la asamblea del Sindicato de Estudiantes. / DAMIÁN ARIENZA Tras la recogida de firmas en internet, el Sindicato de Estudiantes prepara movilizaciones y pide una reunión con Alonso «para evitar la discriminación» CHELO TUYA Gijón Miércoles, 11 abril 2018, 02:33

«Si no lo logramos por nosotros, por lo menos sí por los que vienen detrás». Lucía Suárez no conoce a su tocaya Lucía Fernández, pero la estudiante de segundo de Bachillerato del Centro de Educación Secundaria San Eutiquio-La Salle coincidió en el mensaje con la portavoz del Sindicato de Estudiantes.

Suárez visitaba la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) dentro de las jornadas de puertas abiertas con las que la Universidad de Oviedo pretende captar nuevos alumnos. Pero los invitados tenían ayer la mente puesta en la inminente Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU). En concreto, en las diferencias entre la que deberán pasar ellos y la que hará el resto de estudiantes del país. «En Historia, a nosotros nos incluyen el 97% del temario. En otras comunidades, el 25%», lamentó.

Esa diferencia en el temario de esta asignatura fue analizada en la asamblea del Sindicato de Estudiantes celebrada ayer en el Conseyu de Mocedá de Xixón. Fernández, que ejerció como portavoz, explicó que «hemos reunido casi 3.000 firmas en internet, a través de la campaña puesta en marcha en change.org, pero ahora queremos hacer lo mismo en papel. Movilizaremos a todos los centros, para informar y recoger firmas en los recreos». Unas firmas que llevarán «al consejero de Educación». No les tiene Genaro Alonso, precisamente, contentos.

«Ha dicho que la solución al problema de que nosotros tengamos más temario es que otras comunidades suban el nivel. Eso es una locura. Lo que le pedimos es que baje nuestro temario», reivindicó Lucía Fernández.

Una petición que le trasladarán «lo más rápido posible», ya que son conscientes de que el tiempo apremia: los exámenes son del 5 al 7 de junio. «Falta poco, pero creemos que todavía hay margen para cambiar. Al menos, que acoten el temario de Historia hasta hacerlo asumible».

Implicar a los profesores

Un cambio que se han empeñado en conseguir «si no es para nosotros, sí para los cursos que vienen», coincide Lucía Fernández con lo dicho por Suárez durante su visita a la EPI. «El año pasado, el primero de la EBAU, ya hubo problemas. Pero este curso vemos que no solo no se mejoró, sino que va a peor. No puede haber esas diferencias de temarios entre comunidades».

De hecho, asistentes a la asamblea comentaron que «los propios profesores de Historia decían que era imposible dar todo el temario. Que no hay tiempo». Por ese motivo, el Sindicato de Estudiantes plantea reunirse «con los representantes de profesores, para ver si entre todos podemos conseguir algún cambio». Además de recoger firmas y reunirse, los estudiantes no descartan llevar a cabo «movilizaciones. Por el momento, queremos conocer la opinión del consejero de Educación de primera mano, pero no descartamos protestas, porque esto no puede seguir así».

Quieren «evitar la discriminación» que supone para los estudiantes asturianos, «hacer un examen en el que te exigen mucho más que, por ejemplo, en Cantabria. Al final, quienes vamos a tener problemas para acceder a la carrera que queramos somos nosotros», señaló Lucía Fernández.

Ahí también coincide con su tocaya Suárez. Ella, como otros visitantes de la EPI, como Iyan Lois, Adrián Nieto, Óscar Gómez, Álvaro Fernández, Jesús Casado, Rubén Álvarez o Alicia García, dejaron claro su queja «ante la discriminación. Para carreras con nota de acceso alta, la diferencia de temario es clave».