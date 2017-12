La epidemia de gripe se intensifica y deja más de dos mil enfermos a la semana

La gripe avanza con intensidad y, como en otoños anteriores, el virus ha comenzado a circular primero por Asturias. El Principado ha sido la comunidad en la que más temprano se declaró la epidemia gripal, hace ya tres semanas. El hecho de que la gripe inicie su circulación por España entrando en primer lugar por Asturias es algo que desconcierta a los expertos. «No sabemos muy bien por qué es, pero desde hace unos años somos los primeros en arrancar con la epidemia», confiesa el responsable de Vigilancia Epidemiológica, Ismael Huerta. De momento, el balance de estos veintiún días de epidemia se saldan en Asturias con trece personas hospitalizadas, todas en el HUCA, donde está el registro regional de hospitalizaciones por gripe en el Principado. De estos trece afectados, dos sufrieron cuadros graves, aunque «no llegaron a ingresar en la UCI», precisó Huerta.

La tasa de incidencia está ahora en 190 casos por cien mil, el equivalente a unos dos mil enfermos a la semana. La circulación del virus es cada vez más intensa, por lo que se prevé que la cifra de afectados continúe creciendo. Pero, ¿cómo viene la gripe de esta temporada? Inicialmente, se presenta con algunas diferencias importantes con respecto a la epidemia anterior, ya que es el virus B, y no el AH3N2, el que parece mantener el liderazgo. En Asturias, «el 99% de los virus aislados son B». Lo bueno que tiene esta cepa es que produce brotes más locales y menos expansivos que el A. No obstante, «puede generar algún cuadro grave», aunque no especialmente en los mayores de 75 años, que son la población de mayor riesgo, sino en niños, jóvenes y adultos.

Los datos que arroja la red centinela del Principado, que engloba a consultas de médicos y pediatras de diferentes centros de salud, es que, al menos, hay dos brotes gripales de cierta intensidad declarados en Oviedo y Gijón. Los servicios de urgencias de los hospitales de dichas áreas ya están notando sus efectos. La presión asistencial se ha visto incrementada estos días. Los menores de 15 años están siendo los más afectados. Esto se debe a que el virus de la gripe suele irrumpir la mayor parte de las veces a través de niños y adolescentes. De ahí salta luego a los adultos.

No es la primera vez que Asturias vive una epidemia de gripe de virus B. «La de la temporada 2012-2013 también fue de brotes locales y menos intensos debido al virus B», avanza Ismael Huerta. Pese a contar con todos estos datos sobre la mesa, este experto en epidemiología no se atreve a aventurar qué puede pasar, ni mucho menos para cuándo se espera el mayor pico de incidencia gripal. «Es difícil de prever; con la gripe nunca se sabe. De momento, es el virus B el que predomina, pero eso no quita que más adelante puede irrumpir el A». En general, las gripes B «son algo más leves», aunque no hay que bajar la guardia porque «también pueden haber algún caso grave».

Cuatro muertos en España

El último balance de la gripe elaborado por el Instituto Carlos III indicaba que en España se habían registrado cuatro muertes por gripe, todas ellas vinculadas al virus A. Ninguno de estos fallecimientos corresponde a Asturias, confirmó Huerta. En otras comunidades, como el País Vasco, la situación difiere un poco, ya que allí la que lleva la batuta es la cepa AH3N2, que provoca gripes mucho más agudas. De hecho, este fue el virus que imperó en el Principado la temporada pasada, cuando la gripe fue responsable de dieciséis fallecimientos y 175 hospitalizaciones graves, de las que 72 requirieron ingresar en la UCI.

El responsable de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad anima a la población de riesgo -entre la que se encuentran los mayores de 65 años- a vacunarse. La campaña de vacunación se mantiene abierta hasta el 31 de diciembre. Una vez vacunado, las primeras defensa se desarrollan en una semana.