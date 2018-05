Las fuertes lluvias provocan inundaciones en Asturias

Las intensas lluvias han dejado desde la pasada medianoche unos 46 litros por metro cuadrado en Gijón y en Oviedo, unas de las precipitaciones más altas del país, solo superadas por las registradas en Navarra, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene activo el aviso amarillo por riesgo de tormentas en la Cordillera, Picos de Europa y el litoral oriental asturiano.

Las intensas precipitaciones caídas durante la pasada noche y a lo largo de esta mañana, unidas a la falta de limpieza de algunos cauces y alcantarillas han enlodado viviendas de la región y provocado el desbordamiento de ríos, así como algunos cortes de tráfico. Además, las descargas de las últimas horas y las que se prevén para las próximas han obligado a la organización del festival Baldumac a cancelar las actividades previstas. Los responsables han anunciado que en los próximos días se proporcionará información sobre la devolución del importe de las entradas.

A primera hora de la mañana, la acumulación de agua provocó también un corte del paso en el viaducto de Lada (Langreo). Un tramo de la carretera estuvo cortado durante al menos una hora. La normalidad del tráfico se restableció hacia las 9.40 horas.

La lluvia caída ha provocado un argayo en una finca colindante a las instalaciones del puerto de El Puntal, en Villaviciosa. El desprendimiento se produjo tras la rotura de la canalización que desagua la carretera. El argayo obligó a las fuerzas de seguridad a acordonar la zona por precaución.

En Gijón se han recogido desde la pasada medianoche 46,2 litros por metro cuadrado. Los Bomberos tuvieron un ajetreada mañana con servicios en toda la ciudad a causa de las inundaciones. Las aguas se embalsaron en la entrada principal al parque fluvial de Viesques, una zona que de acuerdo con el presidente de su asociación vecinal, Iván Suárez, «se inunda con facilidad cada vez que llueve con fuerza». Las fuertes descargas anegaron también distintas zonas de Somió y afectaron a los bajos del Estadio el Molinón. Uno de los locales situados en los mismos, el gimnasio Metropolitan, tuvo que llamar a los Bomberos a causa de la acumulación de agua que dificultaba el acceso a sus socios. También en el barrio de La Guía se produjo una importante acumulación de agua entre las avenidas Dionisio de la Guerta y Justo del Castillo.

00:21 Vídeo.

Como ya ocurriera el pasado marzo, pero «de forma mucho más intensa y rápida que entonces», según los vecinos de Fontaciera, el desbordamiento del río Pinzales anegó la carretera del pueblo, arrastrando residuos y contenedores. Las aguas llegaron hasta las vías de Feve en la estación de Pinzales. «El río no se limpia ni se draga a pesar de que ocurre todos los años, por lo que rápidamente se desborda», critica Javier Fernández Rionda, presidente de la asociación de vecinos. También en Sotiello sufrieron la subida de nivel del río Pinzales, situación que «echó a perder varios huertos y obligó a algunos vecinos a evacuar sus casas para no quedarse aislados», explica Juan Carlos Álvarez. «Nos pondremos en contacto con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico porque este escenario no puede volver a repetirse».