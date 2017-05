Los vecinos de Perlora, abiertos a negociar un modelo urbanístico alternativo

Los vecinos de Perlora están dispuestos a negociar un modelo urbanístico alternativo y consensuado con todas las partes. Este fue el acuerdo alcanzado en la reunión mantenida anteayer el los locales sociales de la Asociación de Vecinos Río Espasa. El motivo de la convocatoria fue revisar la situación tras el rechazo del Pleno a la propuesta del equipo de gobierno de someter a información pública las normas subsidiarias para poder aprobar el texto refundido y, posteriormente, realizar las modificaciones que fuesen oportunas. Una iniciativa que contó con el rechazo de los tres partidos de la oposición y también de los vecinos.

Así, en el comunicado en el que también se da respuesta a las exposiciones del concejal de Urbanismo, Gabriel Rodríguez, en este periódico en las que señala que las pretensiones vecinales «son las de un urbanismo a la carta anteponiendo los intereses particulares sobre los generales». Una opinión con la que no están de acuerdo y se amparan en las ideas básicas que se recogieron en las alegaciones formuladas al planeamiento «que no fueron tenidas en cuenta siendo rechazadas». En las mismas defendieron un modelo que respete el ámbito semirural de la zona con un reparto equitativo de las cargas y beneficios y de baja densidad en las edificaciones, entre otras. También se amparan en la sentencia de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), a instancia de este colectivo, por la cual se declara nulo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por todas estas razones consideran que no se están protegiendo intereses particulares «cuando cuentan con el respaldo de los tres partidos políticos con mayoría en el Pleno».

En la misma reunión también se convocó la apertura del plazo de un mes para la presentación de candidaturas para renovar la junta directiva. Tras la misma, el presidente, José Félix Caballero, manifestó su desacuerdo con el consejero de Turismo, Francisco Blanco, quien señaló como un obstáculo para reabrirla las condiciones urbanísticas que rigen en la Ciudad de Vacaciones. Para el portavoz vecinal, «esta justificación no es del todo fiel con lo que recoge en texto urbanístico en esta parcela».