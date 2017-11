Villaviciosa entera llora a Adrián Gancedo

Silencio, tristeza, lágrimas y rabia contenida. Sentimientos que se vivían esta tarde a las puertas de la iglesia parroquial de Villaviciosa a la llegada del féretro que transportaba los restos mortales de Adrián Gancedo, el joven maliayo fallecido en la madrugada del pasado domingo víctima de una puñalada mortal. Su presunto asesino, Brayan Tuero, se encuentra en prisión provisional acusado de homicidio.

Una tragedia que ha sumido a todo el concejo en una tristeza infinita. Nadie es capaz de explicar la sinrazón que les ha llevado hasta la iglesia con «el corazón encogido». «Esta tarde nos damos cuenta de que el futuro de nuestras vidas no está en nuestras manos», aseguraba el párroco, Jorge Cabal, en un intento de consuelo a familiares y amigos, que no podían contener el llanto. Fueron muchos los que quisieron dar el «último adiós» a un joven de «sonrisa constante». En especial su desconsolada abuela para la que ninguna palabra era consuelo. Le han arrebatado a quien ha sido su apoyo, compañero y estímulo en Rozaes los dos últimos años. No ha podido ni despedirse de él. Un beso al coche fúnebre ha sido el único adiós que hoy le ha dado, entre lágrimas, entre una honda emoción.

Mañana, el Pleno de Villaviciosa, a propuesta de su alcalde, Alejandro Vega, guardará un minuto de silencio en memoria de Adrián.