Protestas en Gijón por la falta de profesores y reducción de plantilla 01:42 Miembros del AMPA y representantes de Izquierda Unida, Xixón Sí Puede, Suatea y el Movimiento Social por la Escuela Pública concentrados ayer ante el colegio Evaristo Valle, en Gijón. / DAMIÁN ARIENZA Madres y padres de alumnos del colegio Evaristo Valle lamentan el recorte de docentes y la incorporación tardía del personal interino GLORIA POMARADA GIJÓN. Martes, 12 septiembre 2017, 04:03

En el colegio público Evaristo Valle, de Gijón, la vuelta al cole coincidía ayer con la primera jornada reivindicativa de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA). «Año a año, la Consejería de Educación dota a este centro de menos profesorado», denunciaba el representante del AMPA, Jorge Espina y concejal de IU. Con 281 alumnos, el colegio cuenta este curso con dieciséis profesores a horario completo y otro más a media jornada, frente a los diecisiete del pasado curso en el que la matrícula fue de siete alumnos menos. Por ello, los padres y madres piden a Educación que mantenga el mismo número de docentes, ya que con la actual reducción dicen ver comprometidos los refuerzos en atención a la diversidad, las salidas extraescolares y los programas de igualdad, tecnología o biblioteca. «Desde julio la dirección del centro está intentando ponerse en contacto con la consejería y no se reciben ni se contestan las peticiones, por eso nos hemos tenido que ver en el primer día de curso con pancartas», señalaba Espina. Una vez sonaba la sirena, los miembros del AMPA se reunían en la biblioteca con representantes de Izquierda Unida, Xixón Sí Puede, el Movimiento Social por la Escuela Pública y el sindicato Suatea para trasladarles la problemática del centro. A la disminución de un profesor se suma la espera por tres interinos que no se incorporarán a las clases hasta el 25 de septiembre, una vez concluida la segunda convocatoria de plazas. «Es algo que ocurre en toda Asturias. No es entendible que plazas que la consejería sabe que no están cubiertas se tarden en sacar hasta más de mitad de mes», lamentaba el representante del AMPA. En la práctica, el retraso en la llegada de interinos se traduce en que «nuestros hijos se quedan sin gimnasia, inglés y música hasta el día 25», ya que los maestros de las especialidades ejercen hasta entonces como tutores de 3º y 1º de Primaria.

El consejero de Educación, Genaro Alonso, reconocía en una entrevista a EL COMERCIO este mismo fin de semana que «en Primaria hay menos razón para que el 1 de septiembre no estén todas las plazas, salvo casos concretos de variación».No obstante, señalaba, «no hay ningún criterio de ahorro» en la incorporación de profesores dos semanas después de arrancar el curso. «No compartimos la argumentación de la consejería, son plazas que se conocen desde el mes de julio. Si no es el criterio económico, ¿cuál es?», se preguntan desde el AMPA del colegio Evaristo Valle. Por su parte, Xixón Sí Puede exigió a Educación «el adelanto a esta semana del personal interino». Ante un arranque de curso «en precario», la comunidad educativa del centro celebrará hoy asambleas informativas para decidir si mañana una delegación de padres y madres acude a Oviedo para trasladar directamente sus protestas al consejero.