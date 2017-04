Comida en la Calle de Avilés 2017 | La mejor fabada, reposada y con mimo

Fabas de La Cabuerna, en Tineo, y compango de Noreña, mimo y reposo. Son los ingredientes que Conchita Martínez echó en la noche del domingo a su fabada. Un cocido que al mediodía de ayer conseguía el primer premio en el Concurso de Fabada de las Amas de Casa de Llaranes, que lleva celebrándose 39 años durante las fiestas de El Bollo. Conchita Rodríguez, vecina de Villalegre pero noreñense de nacimiento, lleva tres años alzándose con el primer puesto del concurso, que está dotado con noventa euros. Su éxito, «poner mucho mimo a la fabada y a los productos que pones en ella», confesó la cocinera, que no descarta intentar ir a por el cuarto premio el año que viene. «Me da hasta un poco de vergüenza pero si me dejan aquí estaré», señaló.

El segundo puesto de esta edición del concurso recayó en Ana Azpiazu, del restaurante El Cruce, en Carcedo. La cocinera se presentaba por primera vez al certamen instigada por sus clientes. «Ellos me convencieron porque valoran mucho mi plato de fabada y al final me animé y aquí estoy con el segundo puesto», explicó ayer Azpiazu, que aprovechó para animar a los turistas a probar su cocido nada más llegar al Aeropuerto. «No hace falta que vayan muy lejos a unos metros tendrán una de las mejores fabadas de Asturias», señaló.

El podium de fabadas lo completó el cocido preparado por Manuela Moñino, experta en el concurso. «Vengo todos los años y ya he conseguido todos los premios, incluido el primero. El éxito no sé dónde está, supongo que en los buenos productos. Yo uso fabas de Molleda y embutido de Alto Aller», explicó. Este tercer premio tiene mérito ya que su autora confesó que «me enseñaron amigas de Asturias porque yo soy de Extremadura, aunque llevo tantos años en Avilés que ya me considero de aquí sí o sí. Me gusta mucho este concurso y participaré en él todos los años que pueda».

Los Xagós de Miranda prepararon 2.000 raciones de fabada para la Comida en la Calle

Fabada pantagruélica

La fabada fue la protagonista también junto a los caños de San Francisco. Este año los Xagós de Miranda cambiaron de ubicación para dejar más espacio en la plaza de España a los comensales y desde la calle San Francisco prepararon 2.000 raciones de este plato típico.

Desde las diez de la mañana comenzó a fraguarse fuego para preparar el cocido en el que se necesitaron 350 kilos de fabas y otros tantos de compango. Las raciones, que contaban cada una de ellas con un trozo de chorizo, otro de tocino y otro de costilla, 'volaron' a lo largo de toda la Comida en la Calle. Fueron muchos los comensales que se decantaron por el plato tradicional para acompañar a las empanadas, tortillas y otras elaboraciones.

«Se empieza a elaborar temprano para que cuando se comience a servir esté bien reposada», apuntó el cocinero Luis Manuel Carbajal, que se encarga también cada verano de la arrozada de Miranda.

«La probé por primera vez el año pasado y este ya decidí no preparar yo en casa nada y que todos comiéramos de esta fabada. Además, las raciones son amplias y casi hasta se pueden compartir», valoraba Araceli Blanco, vecina de Avilés.