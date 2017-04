«Olía a química y nos lo comimos todo»

A principio unos pensaban que era humo, otros niebla, pero nadie tardó en darse cuenta de que lo que estaba pasando no se tenía nada que ver con un incendio ni con un fenómeno meteorológico. «Empecé a sentir que me picaba la boca, la garganta y la nariz. Al principio no le di mayor importancia, pero entonces empecé a oler... no sé, como a química. Nos lo comimos, y llegó un momento en el que me costaba respirar», manifestó, aún cubriéndose la boca con un pañuelo, Llara Orduengo, una joven que junto con su Paula y dos amigas, Débora Cascales y Rebeca del Valle, disfrutaban en una terraza de la calle de San Francisco. Su reacción fue inmediata. «Entramos en el local. Nosotros y todo el mundo, y la gente empezó a llamar a la policía y al 112».

A José Manuel Lozano, funcionario del Ayuntamiento de Castrillón, la nube la cogió dando un paseo por el parque de Ferrera. «Estaba todo cubierto, como si de repente hubiera entrado una gruesa nube de niebla. Pero no era niebla precisamente. Es lamentable que con lo guapo que está Avilés todavía pasen cosas que ya creíamos que se habían quedado en el pasado», lamentó.

La escena se repetía en muchos lugares de Avilés, gente tapándose la boca y la nariz con un pañuelo, con la camisa o con la que fuera al tiempo que se preguntaba qué estaba pasando. Uno de los primeros en percatarse de que aquello no era normal fue un agente de la Policía Local que cumplía turno en el Ayuntamiento. Salió al exterior y al ver como olía llamó inmediatamente a la comisaría.

La primera reacción llegó desde el Colectivo Ecologista de Avilés. «A pesar de la gravedad de los hechos y de la alarma provocada ni el Principado ni el Ayuntamiento tomaron medida alguna para paliar el peligro que pudo suponer para la población este episodio contaminante, uno más que se suma a la lista interminable que se suceden una vez sí y otra también, pese a que siempre nos anuncian que va a desaparecer. En esta ocasión hubo gente que no podía ni respirar, ha sido muy grave y pudo ser peor», concluyó su portavoz, Fructuoso Pontigo.