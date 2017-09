El actor asturiano, Javier Gutiérrez: «Tengo un rostro y un cuerpo de los que no me puedo desprender» El popular Sátur de ‘Águila Roja’, el intérprete comprometido del grupo Animalario, ya sabe lo que es ganar la Concha de Plata y después el Goya por ‘La isla mínima’ OSKAR BELATEGUI Domingo, 24 septiembre 2017, 05:52

Javier Gutiérrez (Luanco, 1971) puede ser ahora mismo el actor más ocupado del cine, el teatro y la televisión españolas. El popular Sátur de ‘Águila Roja’, el intérprete comprometido del grupo Animalario, ya sabe lo que es ganar la Concha de Plata y después el Goya por ‘La isla mínima’. Además de ‘El autor’, en San Sebastián presenta la serie de Movistar ‘Vergüenza’.

- Javier Marías afirma que todo el mundo se cree capaz de escribir un libro.

- Me parece muy bien que lo diga. Yo también pienso que los demás creen que cualquiera puede actuar, que esto es sencillo. Y no. Hay mucho intrusismo en el acto creativo.

- Hay que estudiar.

- Hay que prepararse mucho. Cuando doy charlas en institutos y escuelas de interpretación lo primero que digo es que hay que tenerlo muy claro y derrochar mucha pasión y ganas. Si te ves haciendo otra cosa es mejor que dejes de actuar. Esta profesión te lleva las 24 horas del día.

- ‘El autor’ habla de cómo una persona no puede digerir que no tiene talento.

- Pudiera parecer eso… Yo a los personajes no los juzgo, los defiendo. Este tipo vive una vida mediocre y gris de la que trata de escapar. Y un día comienza a vivir otra vida. Es un autor, juega a ser dios y hace y deshace sus personajes a su antojo. Él se siente plenamente escritor. No estoy de acuerdo en que no tenga talento, nunca sabremos si la novela es buena o mala.

- Hay escenas arriesgadas, incluyendo desnudos integrales.

- Manuel es el mejor director de actores de este país. No me atrevería a llegar tan lejos si no estuviera en tan buenas manos.

- De pronto está usted en todas partes.

- Vivo un buen momento, el trabajo llama al trabajo. En esta profesión hay más de un 90% de paro. Soy un privilegiado, pero no he llegado a ningún sitio. Resines me dijo que esto es un oficio de dientes de sierra, hoy estás arriba y mañana abajo.

- ¿Se puede ser buen actor sin pisar el teatro?

Claro, mire Javier Bardem. A mí me hace falta el teatro como gasolina, yo necesito salir a escena.

- Su rostro es un reclamo para una película.

- No sé. El público te puede ver gratis en la tele de su casa y habrá quien se plantee por qué tiene que pagar una entrada para hacerlo en el cine.

- En una entrevista dijo que tenía alma de perdedor, jubilado y pensionista.

- Prefiero a los personajes perdedores, son mucho mas interesantes que los héroes. Tengo un rostro y un cuerpo de los que no me puedo desprender. Yo sé muy bien qué papeles puedo dar.

- ¿Puede tomarse un café tranquilamente?

- Sí, no llego al extremo de los futbolistas. Quiero seguir viviendo así, la gran herramienta del actor es la observación. Aunque a veces nos sentimos como un mono en un zoo. Yo he dejado de salir alguna noche o me he ido antes a casa porque me sentía incómodo.