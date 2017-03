International Opera Studio se va de Asturias

En julio de 2015 'El elixir de amor', de Donizetti, levantaba el primer telón en el Teatro Jovellanos de los muchos que se esperaban del International Opera Studio (IOS). Luego vinieron una aplaudidísima 'Boheme', de Puccini, y en 2016 dos apuestas más, 'La Sonnambula', de Bellini, y 'Un Ballo in Maschera', de Verdi. No habrá más. El proyecto, absolutamente pionero en España, que nacía en Gijón con intención de solidificar definitivamente la relación de la ópera con la ciudad y por el camino internacionalizar su nombre en el mundo entero, se va de Asturias. Viajará a otro escenario del país. Sus responsables rompen relaciones con el Ayuntamiento, tras haber sufrido una notable merma de las subvenciones, que de 50.000 euros pasaron a 15.000 (esa era la cifra que se quería aportar para las actividades de 2017), pero, sobre todo, según ha podido saber EL COMERCIO, por una «incomprensible» falta de promoción institucional. «No se puede llenar un teatro si el público no sabe qué le ofrece ese teatro», se quejan en las filas del International Opera Studio, que sufrían esa situación especialmente, porque sus dos títulos anuales se programaban a taquilla con una proporción del 80 por ciento para costear las producciones y un 20 para el propio espacio escénico. Un lugar desde el que no se publicitaban las óperas del IOS, ni siquiera la misma jornada de su representación.

Los múltiples elementos que el Ayuntamiento y la empresa Divertia, que gestiona el teatro, tienen en las calles para informar sobre las actividades que se programan nunca fueron utilizados para animar a ir a la ópera. Si esa ópera era uno de los frutos del IOS y consecuentemente de los talentos internacionales del canto que se daban cita en sus aulas, ya que el proyecto, además de traer música, era formativo. De hecho convirtió durante dos años Gijón en el centro neurálgico de todo cantante de ópera que, demostrado su talento y su técnica, quisiera subir unos cuantos escalones más en su formación.

Pero no serán las producciones del Internacional Opera Studio las únicas que se quedan, ya definitivamente, fuera del programa cultural de Gijón, visto que su marcha de Asturias está decidida. Tampoco habrá colaboración con la Fundación Ópera Oviedo, que tenía pensado mantener su presencia anual en el Jovellanos con dos obras: 'Faust', de Gounod, y 'Rigoletto', de Verdi. Sin embargo, según fuentes de la propia institución ovetense, Divertia no ha hecho las gestiones necesarias para que esa cooperación se dé esta temporada. No quiere eso decir que 2017 sea un año sin ópera en las tablas del principal escenario de la ciudad, porque todavía se puede contratar alguna producción de fuera que supla estos vacíos.

Lo que es seguro es que las competencias que el IOS estaba impartiendo a cantantes de medio mundo «con el potencial de convertirse en los principales artistas de su generación» ya no será una realidad en Asturias, y con esa pérdida también se escapa la promoción del nombre de Gijón por los países de los que procedían esos cantantes, que, gracias a Opera Studio, estaban enlazando el final de su vida académico-vocal con el inicio de su recorrido profesional.