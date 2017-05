'Don Gil de Alcalá', «frescura y nostalgia»

El teatro Campoamor subirá el jueves el telón para acoger la representación de 'Don Gil de Alcalá', la primera producción propia del Ayuntamiento de Oviedo en la presente temporada de zarzuela. A pesar de esta obra está clasificada comomúsica teatral, su director escénico, Emilio Sagi, destacó ayer que en realidad es una «ópera cómica». «No hay diálogos y toda la representación es cantada. Siempre tuve ganas de hacer esta este título porque me gusta su elegancia y ahora he tenido la oportunidad hacerla en el año que se cumple el 125 aniversario del teatro Campoamor», según indicó durante la presentación del espectáculo celebrada ayer al mediodía en el salón de Té del teatro.

Asimismo, destacó que a la hora de diseñar esta producción ha adaptado sus ideas al presupuesto e incluso ha reciclado escenarios de otras obras para que todo luciese como es debido. «La economía siempre es precaria pero había que intentar dar a la ciudad un homenaje por este festival, ya que en muchos lugares este género musical es maltratado al relacionarlo con el fascismo. Es por ello que los españoles no hemos sabido defenderla al igual que lo han hecho los franceses con su opereta».

Sagi no es el único que está detrás de este proyecto. A los mandos de la dirección musical se encuentra Rubén Gimeno que ayer ensalzó «la tradición musical que hay en Oviedo» y aseveró que 'Don Gil de Alcalá' es una obra «llena de belleza, frescura y nostalgia». En este sentido, el director artístico Cosme Marina desveló que esta producción permitirá exportar el talento que se hace en la capital del Principado, ya que «un festival y un teatro se han interesado por esta propuesta». «Aún no podemos decir quiénes son porque se gafa», bromeó acto seguido Emigio Sagi.

Por su parte, el edil de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos, destacó que uno de compromisos que deben de tener los teatros públicos «es la creación propia y por esta razón han puesto todo su empeño en esta obra al igual que lo ha hecho con el título 'Maharajá'. «En el 125 aniversario del Campoamor hemos llevado nuevos montajes y espero anunciaron pronto la producción propia de la obra de teatro 'El Rector'».

Apuesta por la zarzuela

Sánchez Ramos, también, sacó ayer pecho de los datos que la zarzuela está ha obtenido este año en Oviedo. Sin ir más lejos, 1.680 ovetenses ocuparon las sillas del teatro Campoamor para ver la representación de 'Las golondrinas'. Un mes más tarde, 2.330 amantes de la lírica acudieron a ver 'Doña Francisquita' y por esta razón, el edil de Cultura ha abierto la puerta a que el próximo año vuelva a haber tres funciones por título. «Cuando finalice la presente temporada nos reuniremos para debatir qué haremos la próxima, pero lo que yo tengo claro es que no voy a regalar entradas porque no se le puede decir a la gente ven tu gratis y tú paga». Pero las críticas no quedaron aquí y añadió que antes «se iba a los centros sociales y se deban localidades gratis» y esto suponía que «se quitase dinero de la caja».