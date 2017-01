El 'palo' a Aída Nízar nada más entrar en 'Gran Hermano VIP'

Habla con Dios y Dios le da órdenes sobre lo que tiene que hacer. Al menos así siempre se mostró Aída Nízar cuando empezó su periplo televisivo tras pasar por la versión regular de 'Gran Hermano' hace catorce años. Ahora que ha regresado a la casa que le dio fama en la versión 'VIP' se ha llevado una cura de humildad poco habitual en ella.

La nueva concursante entró este jueves en Guadalix y lo hizo para revolucionar 'Gran Hermano VIP' y de paso subir la audiencia maltrecha del formato. Lo que no se esperaba ni ella ni nadie es que hubiera concursantes que no la reconocieran. Pasó aunque sucedió con los tres que no son españoles: Alyson, Elettra y Marco.

Cuando Aída entró en la casa primero Alyson creyó estar hablando con la también polémica Maite Galdeando de 'GH16' por lo que Aída tuvo que tomárselo con humor al decirle que en realidad ella era Jacinto Benavente. Tras Alyson le llegó el turno a Elettra que la confundió con la hermana de Terelu Campos.

Para completar el círculo le llegó el turno a Marco Ferrari. El italiano no solo no sabía quién era Aída Nízar sino que le hizo quizá la pregunta más cruel para alguien como la concursante: "¿Quién eres?" le espetó. "La mujer de tus sueños" contestó aunque sin poder ocultar una cara que evidenciaba estar desubicada por ver que había quienes no la conocían.