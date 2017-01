Gran Hermano VIP: ¿Quién es Elettra Lamborghini?

Muchos jóvenes morirían por las oportunidades de crecimiento académico y profesional que ella ha tenido, pero a Elettra Miura Lamborghini le gustan los flashes, las cosas que brillan, los excesos, la cirugía estética, los tatuajes y, sobre todo, salir en televisión. La joven, que nació el 17 de mayo de 1994, es hija de Tonino Lamborghini, hijo del fundador de la firma de coches de lujo, es decir, es heredera de una importantísima fortuna.

En España comenzó a ser conocida hace un año al participar en 'Super shore', una adaptación del polémico 'Jersey Shore' de MTV, en el que varios jóvenes de distintas nacionalidades se dedicaban a estar de fiesta todo el día por varias ciudades europeas. La mayoría de los participantes de este 'reality show' son jóvenes con ganas de fama y dinero rápido, pero esto nada tiene que ver con Elettra, quien, como se puede ver en su cuenta de Instagram, vive rodeada de casas, coches, joyas, ropa y aficiones caras. Le encanta exhibirse, sin más.

Elettra es muy famosa en Italia por su estilo de vida despreocupado y por sus jugosas declaraciones a los medios. Llegó a afirmar que respeta a las personas que lo hacen, pero que el trabajo no es para ella. «Ahora tengo cosas por hacer que tienen que ver ver con mi figura y, a lo mejor, algo de moda», dijo a El Universal.

De su participación en 'Super shore' se desprendieron algunos rasgos de su personalidad, como recogió en su día el portal Melty. Como por ejemplo que, a sus 22 años, a Elettra no le gusta beber alcohol y se toma mucho tiempo para elegir a sus amantes. Su residencia habitual está en Milán y su objetivo al salir en la pequeña pantalla es hacerse un hueco a nivel mediático porque, a su juicio, «si no sales en televisión, no existes».