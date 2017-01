Gran Hermano VIP: Irma Soriano se lleva un pisotón por decir lo que no debía

Comienzan a verse los piques entre los concursantes de Gran Hermano VIP. Si Caparrós se negó a aceptar las órdenes de su jefa de equipo (Terelu) en la prueba de cocina, ahora ha sido Irma Soriano quien ha recibido un toque de atención por decir lo que no debía. Y ha sido en forma de pisotón, propinado por Toño Sanchís.

La presentadora hablaba a sus compañeros de su profesión y de programas como 'El Hormiguero', que emite Antena 3, la competencia de Telecinco, donde se emite el popular 'reality': "El Hormiguero es buenísimo, ha ganado mucho y Antena 3 ha tenido mucha paciencia", dijo Soriano, cuya carrera transcurrió en esa cadena en los primeros años noventa.

Ante sus elogios, Sanchís le dio una "patada o pisotón", en palabras de ella, que se quejó amargamente: "Me he llevado un golpe... ¿Qué pasa? Esto es libertad de expresión y Telecinco y esta productora están por encima de que yo me haya tenido que llevar una patada por esto", ha lamentado, entre lágrimas.