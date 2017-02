Una concursante de 'Cámbiame' estalla y se da a la fuga

El programa de ayer de 'Cámbiame' no fue como se esperaba. Y es que tanto la presentadora como los estilistas vivieron un tenso momento con una de las participantes que acudió para cambiar de imagen. Maite escogió a Cristina Rodríguez, pero lejos de conseguir resultados, la concursante se dio a la fuga.

Los espectadores, por tanto, no pudieron ver su transformación porque Maite abandonó el programa cuando intentaron cortarle el pelo. «Me han metido un tijeretazo y no había venido a que me cortaran el pelo. No puedo hacerlo, se lo prometí a mis hijos», explicaba visiblemente enfadada.

Esta situación desembocó en una discusión con la estilista del espacio presentado por Carlota Corredera. La disputa con Cristina aumentó cuando ésta le respondió: «entonces no vengas a Cámbiame». Aquí se puede ver toda la secuencia.

Esa última frase, motivó que finalmente la participante decidiese abandonar el programa. Esta tensión que terminó en su marcha voluntaria, era casi de esperar. Ya desde las primeras pruebas de vestuario, Maite ponía reticencias al cambio, incluso si reconocía o no que se había retocado la cara. Así se produjo la espantada: