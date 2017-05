Supervivientes | Las partes íntimas de Juan Miguel impresionan a Alba Carrillo

El nuevo misterio de supervivientes. No hay duda de que en este reality quedan a la vista los trapos sucios y los cuerpos de cada participante. Así le ha ocurrido al peluquero Juan Miguel, ex marido de la cantante Karina. Y es que el superviviente con el físico menos privilegiado, ha revelado para disfrute o disgusto de sus compañeros, que tiene un don en otras partes de su cuerpo, concretamente en el tamaño de su miembro viril.

Alba Carrillo ha sido, cómo no, una de las que se ha dado cuenta de este no tan pequeño detalle: «No me puedo concentrar porque se me van los ojos a los huevos» ha dicho cuando este le echaba las cartas del tarot, otra de sus facultades. Pero, no es la única asombrada con el tamaño de las partes íntimas del peluquero.

Leticia Sabater, también se mostró interesada: «¿Todo eso es tuyo?» comentaba entre risas. Algo que al susudicho no afecta para nada, pues además de revelar que todo el conjunto que se haya entre sus piernas es muy grande, no tiene problema en nadar como Dios le trajo al mundo.