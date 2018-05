Las confesiones de Feliciano López en 'El Hormiguero' EFE El tenista, que repite participación en el Mutua Madrid Open, acudió al programa de Pablo Motos, donde habló de lo «insufrible» de los controles antidoping EL COMERCIO Gijón Viernes, 4 mayo 2018, 23:35

Feliciano López repite este año su participación en el Mutua Madrid Open, aunque en esta ocasión lo hará también como director adjunto. El tenista visitó 'El Hormiguero, conducido por Pablo Motos, para hablar de ello, aunque la entrevista comenzó con el comentario sobre la victoria que logró junto a Marc López por vez primera en el torneo de dobles del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó.

«Alguien que no sea aficionado al tenis, pero os viera el otro día lo flipó seguro. ¿Cómo es queda espacio para jugar con dos personas en el campo? Os jugáis más de un pelotazo», decía Pablo Motos. Y así es. Los tenistas de doble se rifan más de un pelotazo a más de 200 kilómetros por hora y «te pueden dar en según que sitio y duele bastante. Te lo digo yo, que a mi me han dado un par de veces», confesaba Feliciano. Pero ¿le habrá dado él a algún rival? «Alguna vez he tirado a dar a algún rival jodidillo. He hecho algún saque directo, pero directo a él sin bote ni nada», confesaba entre risas.

Feliciano López es el director adjunto del Mutua Madrid Open 2018 junto a Manolo Santana, «pero el año que viene me toca a mi solo». «Es increíble tener este legado y esta responsabilidad. Además, es un torneo que ha sido siempre muy especial para mi. Podemos hacer muchísimas cosas», aseguró. De momento, no tiene despacho propio. Lo comparte «todo con Manolo Santana», pero es solo cuestión de tiempo. Eso sí, Santana seguirá siendo el presidente honorífico del torneo.

Al pasar a ser el director, será el último año que Feliciano López juegue el Mutua Madrid Open, pero no, «no se ha planteado dejar de jugar». «Me surgió la oportunidad de la dirección del torneo y no quería dejar de aprovecharla», aseguró. «De momento, voy año a año, partido a partido como dice Simeone. Pero va a ser muy difícil, es dejar algo que has estado haciendo toda la vida», añadía.

El tenista también contó lo «insufribles» que pueden llegar a ser los controles antidoping. «Tienes que estar todos los días de tu vida, localizable durante una hora al día, por eso la gente la suelen poner a la primera hora de la mañana. Si no asistes a estos controles antidoping, te ponen una falta leve y a la tercera falta leve, tienes dos años de sanción sin jugar al tenis», contó Feliciano, que puede llegar a tener entre 20 y 25 controles antidoping de orina y sangre al año.