Glitch Gyals vuelve a asombrar con 'Muslona'

Sábado, 26 mayo 2018, 18:22

Impactaron con 'Cómeme el donut'y han vuelto a dejar boquiabiertos al jurado y a los espectadores de 'Factor X' (Telecinco). El dúo Glitch Gyals (Jirafa Rey y Lapili) sorprendieron este viernes con 'Muslona', un hit cuya percusión corrió a cargo de Lapili, que chocaba sus muslos. La pieza, que pretende ser una reivindicación del cuerpo femenino y la celulitis, causó sensación, pero no fue suficiente para que pasaran a la siguiente fase del 'talent' y han quedado fuera del programa.

Se ganaron los aplausos de Risto Mejide y Laura Pausini, pero no los de Xavi Martínez. Su voto negativo derivó en una discusión con Mejide. Martínez consideró que, a pesar del espectáculo, «en millones de casas seguramente hay gente que no se ha movido de su sofá», a lo que Risto respondió con ironía. Xavi subió el tono y dijo «ya estamos con el show de Risto Mejide», lo que caldeó más el ambiente.

Risto preguntó a su compañero de jurado: «¿De verdad no les vas a dar una silla?», y Xavi cuestionó su criterio en la noche. «¿Sabes lo que me influye? En Got Talent, Operación Triunfo, Factor X... La gente con talento y con algo que decir, y ellos lo tienen», espetó Risto. Xavi, por su parte, zanjó: «Volvamos al mundo real, no al aplauso fácil». Y así Glitch Gyals puso fin a su pase por Factor X.