Jordi Cruz en 'Chester': «Tengo la misma enfermedad que mi padre, no saber sentir»

Jordi Cruz y Risto Mejide frente a frente. El programa de 'Chester' que se emitirá en Cuatro este domingo, 10 de diciembre (21.30 horas), promete emociones al sentar en el mismo sofá a dos de los personajes más admirados y odiados de la televisión actual.

El jurado de 'MasterChef', que acaba de recibir su tercera estrella Michelin, abrirá su corazón y hablará sobre algunos de los momentos más duros de su vida, como la difícil relación con su padre: «Tengo la misma enfermedad que tenía mi padre, no saber sentir. Nunca me dijo te quiero. Ni yo a él. El día que murió, con un Alzheimer terrible, en la última guardia que yo hice, miré a esos ojos en los que no había nada y fue cuando le pude decir 'te quiero'. Murió a las dos horas. Mi padre me quería un montón, pero no tenía esa habilidad de ser cariñoso. Y seguro que por dentro era el tío más cariñoso del mundo. Lo sé porque me pasa lo mismo, me cuesta mucho expresarme. Cuando la gente me conoce un poco, lo primero que me dicen es: ¡Ah, pues no eres tan imbécil».

Cruz cambia el tono cuando habla de su madre: «Mi madre es un referente. Ha regalado su vida entera a la familia. Durante estos cinco últimos años la he tenido abandonada y eso no está bien. Me repito mucho eso: 'Acuérdate idiota', me digo, 'que un día no va a estar y te vas a arrepentir».