Miguel Ángel Revilla confiesa a Toñi Moreno en 'Viva la vida' que se hizo 'un Cifuentes'

Miguel Ángel Revilla fue entrevistado por Toñi Moreno en el programa de Telecinco 'Viva la vida' este domingo y, como es habitual tratándose del presidente de Cantabria, volvió a dar grandes titulares. Además de presentar su libro 'Sin censura', Revilla hizo reír a la presentadora cuando tocaron el tema del polémico máster de Cristina Cifuentes y contó una anécdota protagonizada por él mismo de similares características.

El político cántabro confesó que durante sus estudios de Bachillerato se presentó a un examen haciándose pasar por su hermano, dos años más pequeño. «Yo lo conté, no lo negué por la cuenta que me trae. Porque ha prescrito», bromeó Revilla. El presidente cántabro explicó que era «un poco más dado a estudiar que Jaime».

«Mi hermano no estaba preparado para hacer el bachiller. Entonces, a mi madre se le ocurrió que fuera al examen de mi hermano», explicó Miguel Angel Revilla. «No sé qué hice que igual me pasé. Pero yo sí lo hice, no como Cifuentes, solo que lo hice por mi hermano. Pero esta, ni eso. Ni encontró a alguien que le hiciera el máster. Si hoy se compran», concluyó el político ante las risas del público.

El relato de Revilla consta de una segunda parte ya que, una vez superado el examen, los profesores pidieron «conocer a los padres de Jaime Revilla». «El tembleque en casa no te lo puedes imaginar», aseguró el presidente cántabro. Finalmente, conmfesó que fue a ver al profesor junto a sus padres haciéndose pasar, de nuevo, por su hermano y le felicitaron por hacer una redacción «increíble para los años que tiene».