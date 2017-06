Liberbank garantiza solvencia y liquidez a los clientes

El desplome bursátil que están sufriendo las acciones de Liberbank en los últimos días no ha tenido ningún impacto relevante en su clientela, que no ha realizado retiradas significativas de depósitos, informaron a Europa Press en fuentes próximas a la entidad. El banco que dirige Manuel Menéndez no ha registrado ningún problema reseñable en su red de oficinas, donde se informa a los clientes de que la entidad está en una sólida posición de solvencia y de liquidez y que sus depósitos no corren ningún tipo de riesgo.

Las mismas fuentes explicaron que la volatilidad en la bolsa de Liberbank no obedece, bajo ningún concepto, a razones de fundamentos económicos del banco, sino a la lógica especulativa de los mercados en algunos periodos y por efecto de factores ajenos y de contagio.

A este respecto indicaron que algunos fondos que operaban en corto en Popular han traspasado su operativa a Liberbank tras haber rentabilizado su apuesta bajista sobre la entidad ya adquirida por Santander.

De este modo, incidieron en que la caída en bolsa afecta exclusivamente a los accionistas, en ningún caso a los clientes, ya que los fundamentos y la situación de Liberbank son sólidos.

Asimismo, calificaron de "totalmente infundada" cualquier equivalencia con el Banco Popular, al no poder establecerse ninguna posible comparación en cuanto a la situación de liquidez, de transparencia de su balance y de su cartera de activos inmobiliarios y de cobertura de estos riesgos.

Un escudo importante para Liberbank es su núcleo estable: el consejo de administración controla aproximadamente el 60% del capital, -que llegaría al 70% si se tiene en cuenta a socios afines-, y se trata de accionistas plenamente solventes y comprometidos con el banco.

Los títulos de la entidad han llegado a caer más del 30% a primera hora de esta tarde, pero dado su reducido free float -alrededor del 30%-, se calcula que las acciones intercambiadas no superarían el 4% del capital.

Liberbank dispone, a fecha de 31 de marzo de 2017, de unos activos líquidos de 6.949 millones de euros, todos ellos de disponibilidad inmediata. En tal sentido, la ratio 'loan to deposit', que mide el equilibrio de financiación en el negocio minorista se sitúa en el 87,4%, una de las mejores del sector bancario. Es decir, por cada 87,4 euros de créditos, el banco dispone de 100 euros de depósitos. Asimismo la ratio LCR, que indica el nivel de liquidez a corto plazo, alcanza el 332% (siendo el nivel de exigencia del 60%).

Los créditos dañados se redujeron en el primer trimestre de 2017 en 254 millones de euros, (lo que supone una reducción del -7,9% entre enero y marzo de 2017), y en 1.830 millones de euros en comparación con el primer trimestre de 2016.

La ratio de mora ha bajado en 95 puntos básicos en el año y se sitúa en el 13,0%. Aislando el segmento promotor, se reduciría al 8,6%. La previsión de la entidad es reducir la ratio de mora por debajo del 10% en 2017 y situarla en el 7% en 2018.

Valoración de activos

Liberbank tiene todos los activos inmobiliarios tasados durante 2016, por lo que el volumen y valor de los mismos está actualizado "de manera rigurosa", según las mismas fuentes. El banco tiene "adecuadamente" clasificados los activos morosos, estando reconocidos y clasificados como tal, frente a otras entidades que aún no han realizado ese ejercicio.

Asimismo se prevé que las salidas de deuda bruta de adjudicados por alquileres y ventas se intensifiquen, siendo estimadas en 410 millones de euros en 2017, 625 millones en 2018 y 850 millones de euros en 2019) consolidando la evolución de los últimos trimestres de reducción de activos no rentables.

En este sentido, el volumen de la cartera de activos dudosos registró una disminución en el primer trimestre de 2017 de 254 millones de euros (el 7,9%), y de 1.830 millones de euros en comparación marzo de 2016, una reducción del 38,3%, entre las más altas del sector.

Considerando las garantías colaterales, Liberbank tiene una cobertura del 121% en la cartera de créditos dudosos, y el valor actualizado de los activos adjudicados representa el 129% del importe neto de la deuda asociada a los mismos, al cierre del primer trimestre de 2017.