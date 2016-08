El drama de Aramís Fuster: «Me automediqué para reunirme con mamá»

Aramís Fuster atraviesa un mal momento. La vidente tuvo que ser ingresada hace unas semanas en la unidad psiquiátrica del Hospital La Paz de Madrid tras ser hallada con lesiones por la policía en la habitación de un hotel de la capital española. Tenía «erosiones» y «policontusiones» en el cuello y la ingle.

Se da la circunstancia de que Aramís subió a su canal en Youtube un enigmático vídeo: «Quizás nos volvamos a ver... o no». Un alegato con el que quiso despedirse de todos sus seguidores, a los que les deseó «de todo corazón» que fuesen felices.

Días después del incidente, Fuster apareció desorientada, sin móvil pero con todas sus pertenencias, en las instalaciones de Telecinco. «Quería que alguien la escuchara», aseguraron en 'Sálvame', a la vez que recuerdaron que Aramís tiene depresión, que duerme en la calle y que sus hijos, con los que no tiene relación desde hace años, le han robado 400.000 euros.

La vidente reapareció anoche en Mediaset, pero esta vez como invitada del 'Deluxe'. Lo hizo para explicar su comportamiento de las últimas semanas. «Tengo un tratamiento de larga duración para una diabetes emocional y tomé todo lo que tenía para la mañana, para la tarde… Me automediqué con intención de reunirme con mi mamá», dijo con voz quebrada. Explicó que las heridas con las que fue encontrada hace unos días se las provocó ella misma. «Mira que soy torpe, que en lugar de cortarme la femoral, que no me acuerdo de eso, me corto la derecha. Y, claro, no pasa nada».