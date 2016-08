La desgarradora carta de despedida de Isabel Pantoja a Juan Gabriel

La repentina muerte del artista Juan Gabriel, el Divo de Jurárez, ha dejado sin palabras a todos cuantos le adoraban, que en México son legión, así como a muchos de los artistas que han trabajado cerca e incluso han interpretado algunas de sus grandes canciones. Desde que saltó la noticia de su fallecimiento a los 66 años de edad y por un infarto de corazón, han sido muchos los que han querido mostrar sus condolencias en las redes sociales, como es el caso de grandes la música como el mexicano Alejandro Fernández, el grupo Maná o los españoles David Bisbal, David Bustamante, Pastora Soler y el internacional Julio Iglesias, que se ha mostrado muy afectado y a quien despide diciendo que «algún día cantaremos de nuevo juntos», tal y como recoge el periódico ABC.

Pero ha sido sin duda la carta de despedida que firma Isabel Pantoja la que mejor muestra el sentir de esta mujer que lleva sin levantar cabeza más tiempo del que imaginaba y que en estos momentos se encuentra totalmente abatida tras saber que el hombre que más apoyo le ha mostrado en los últimos tiempos ya no estará a su lado para presentar el disco que le había producido y que, se supone, iba a ser el renacer de la tonadillera sobre los escenarios tras su paso por la cárcel y los problemas de salud que ha sufrido a raíz de una cadena de problemas que al parecer no se agotan.

«Alberto, en este momento mi corazón se paró con el tuyo. ¿Por qué no me has esperado? Cielo mío, jamás sabrás como te quiero… con toda mi alma. Mis respetos y admiración. Como tu bien dices: gracias por haber nacido en el mismo siglo y haber podido compartir todo contigo. Como familia y artista. Mi familia y yo estamos desolados. No tenemos ánimos ni palabras ante esta inesperada pérdida de nuestro amigo Alberto. Te quiero con mi alma. Descansa, cariño mío. Te ama tu comadre Isabel».

Con una pésima redacción, pero cargada de sentimiento, la despedida de la tonadillera da muestras de la unión que tenían y que es mayor de la que muchos imaginan. Su amistad comenzó hace muchos años, cuando Isabel ya triunfaba y la música les unió. Fue de la mano de Juan Gabriel con quien su hermano Agustín Pantoja desarrolló su carrera artística interpretando muchas canciones del mexicano que siempre ha dado muestras de su generosidad. De aquellas colaboraciones surgió una estrecha amistad ampliada a la familia y por eso, y siempre dentro de una gran discreción, Juan Gabriel solía viajar a Madrid para alojarse en la casa que Isabel tenía en La Moraleja y donde han vivido encuentros muy especiales y divertidos ajenos a la mirada de curiosos y siempre con una complicidad que sólo ellos sabían hasta qué grado era.

Que Isabel Pantoja vaya a despedir a Juan Gabriel a México es algo que despierta muchas dudas. Primero porque el encierro voluntario de Isabel en su finca de Cantora es casi absoluto y así quiere permanecer hasta que se cumplan los dos años de condena que le puso la Justicia y que ha cumplido escrupulosamente tras un polémico ingreso en prisión cuando la norma general decía que no tenía que entrar. A finales de octubre es cuando Isabel será una mujer totalmente libre y podrá retomar el pulso de su carrera y sus viajes con las giras.

Si quisiera viajar a México a los funerales de su íntimo tendría que pedir permiso y esperar a ver si se lo conceden. Teniendo en cuenta cómo se la cogen con papel de fumar algunos cuando se trata de la Pantoja no sería tan impensable que hasta se lo negaran y eso que en menos de dos meses habrá zanjado con su condena. De ahí que ahora mismo todo sean dudas sobre qué hacer o qué pasos dar y cómo soportar el dolor de perder al hombre que la iba a llevar como una diva por los escenarios de México y que ha sido su auténtico paño de lágrimas en estos años de infierno. Sus lamentos diciendo «¿por qué no me has esperado?» son buena muestra de su estado de ánimo y de cómo la Pantoja no acaba de salir de un drama donde las penas no dejan ver la luz del final.