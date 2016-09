José Luís Moreno sobre Sandra Barneda: «Tiene una habilidad especial para el fracaso»

Nuevo enfrentamiento entre José Luís Moreno y Sandra Barneda. Si alguien pensaba que el final de 'Hable con ellas' supondría el final de la guerra entre el productor y la presentadora, no podría estar más equivocado. Después de hacerse público el violento momento vivido en el plató del espacio de Telecinco durante una pausa, Moreno contraataca con unas polémicas declaraciones a 'Deia'.

Moreno no duda en criticar a Barneda y al programa, aprovechando la cancelación del mismo por parte de Mediaset, «Por tener audiencia hacen cualquier ingenuidad, no deja de ser otra cosa. Prefieren armar un pequeño lío que seguir las pautas marcadas. No volvería».

El cómico no escatima calificativos para una de las presentadores del espacio, de quien asegura «tiene una habilidad especial para el fracaso, donde aparece tiene el rechazo del público casi de inmediato. Me parece una profesional discutible».