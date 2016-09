El enfado de Alba Carrillo con Jordi González

Alba Carrillo vuelve a estar en boca de todos tras verse expuesta a los pies de los caballos por la televisiva Ylenia. La rubia de Gandía Shore dio un golpe bajo a la top recordándole que si está en la televisión es por ser la ex mujer de Feliciano y no por méritos propios para «ir de tan digna».

Carrillo por su parte y tras este revés que le deja en una posición de nuevo difícil, valora se seguirá adelante con su colaboración. Alba comenzaba esa misma noche una nueva andadura en Mediaset, momentos previos a que diera el pistoletazo de salida el primer programa la joven en sus redes sociales compartía un instante con Jordi González y otra imagen suya donde mostraba su entusiasmo por formar parte del ambicioso proyecto. Sin embargo, tras la fuerte discusión en directo con Ylenia Santana y el claro posicionamiento del presentador Jordi González, Alba eliminó de forma fulminante de su Instagram ambas imágenes dejando entrever que podría haber sido su último programa en el equipo.

Carmen Alcayde se dirigió en su intervención a Ylenia, su compañera de debate, para aclarar que en el pasado fue choni, pero ya no lo es. La frase provocó una reacción en Alba Carrillo que expresó: «No, que va». El espontáneo comentario no hizo gracia a la de Benidorm que arremetió contra la modelo: «prefiero ser choni a que todo el mundo me conozca como la 'la ex de'». Poco a poco, Ylenia fue elevando el tono y, sin dirigir la mirada ni una sola vez hacia su compañera de programa, siguió metiéndose con ella: «¡Mira dónde has acabado!».

Alba Carillo se negaba a contestar Ylenia, pero segundos después abandonaba el plató de «El Debate» sin dar ni una explicación. Jordi se preguntó por qué se había marchado sin entender muy bien lo que estaba pasando. «Hablar con esta mujer, que no se puede tener la piel tan fina», dijo el presentador antes de dar paso al bloque publicitario.

A la vuelta de publicidad, Alba Carrillo seguía fuera del plató. Jordi explicó que la modelo se había marchado llorando y pidió a Ylenia que rectificara. «No me ha gustado lo que me ha dicho, lleva toda la noche pim-pam. Pero, quiero pedir disculpas a la audiencia y al programa por mi comportamiento. Pido perdón por las formas, pero a ella no porque se lo ha buscado», dijo la de Benidorm.

La modelo se ha visto saturada tanto por lo acontecido en el Debate como por todos los frentes que le han venido desde que colabora en 'Hable con ellas'.

Tras estos días en silencio y tras haber eliminado las imágenes que la vinculan a Gran Hermano, Alba ha querido hacer un relfexión en voz alta en sus redes sociales y ha lanzado en su cuenta de Instagram una pullita a Jordi González quien la tacahaba de «tener la piel muy fina» para soportar las críticas.