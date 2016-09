Lara Álvarez y Jason Derulo cantan juntos

Lara Álvarez ya ha mostrado en más de una ocasión que lo de cantar no se le da nada mal, como puede verse en su perfil de Instagram. Pues bien, ahora la periodista gijonesa no ha cantado sola sino con uno de los grandes artistas del panorama internacional y muy de moda. No es otro que Jason Derulo.

Para ello ha utilizado una nueva aplicación llamada Smule, que permite a muchos cantantes famosos cantar con sus fans a través de vídeo-conexión como ha sido el caso.

La canción elegida para ello ha sido 'Want to me' uno de sus últimos éxitos. En el simpático vídeo, que ha publicado Lara en su cuenta de Instagram, puede verse como ambos empastan las voces.

«Gracias por este rato de risas @jasonderulo ¡cuando quieras repetimos #queMeGustanEstasCosas #wantToWantMe #JasonDerulo #aplicacionesMolonas #risas», publicó la gijonesa.

Aquí puedes ver la interpretación: