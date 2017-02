Kate Hudson llena el corazón de Brad Pitt

La popular actriz Goldie Hawn podría haber desvelado uno de los secretos mejor guarados de su hija Kate Hudson. Los rumores sobre la relación amorosa entre Brad Pitt y la actriz podrían ser reales. De hecho, «ambos mantendrían una relación muy romántica y estarían pensando en como formalizar su relación».

Tras el divorcio entre el actor y Angelina Jolie, los rumores de la relación entre Pitt y Hudson habían cogido fuerza, sobre todo después de estos meses tan duros para la estrella del cine tras su separación. «Pitt y Hudson pensaría formalizar su relación con la luz muy pronto», según informan medios estadounidenses.

Goldie Hawn, la madre de la actriz, podría haber contado a Yahoo que «Brad y Kate han estado muy unidos en los últimos tiempos y su relación es muy romántica» y que «se están preparando para revelar su romance en el mundo» después de haber estado viéndose en secretos.

La propia Angelina Jolie, a la que se le atribuye una relación con Jared Leto, se cogió «enfado monumental» con su ex tras conocer la relación de Pitt y Hudson. Jolie tampoco ha perdido el tiempo y con Hollywood en general, por el apoyo que se le estaba dando al actor.

Tanto Angelina Jolie como Brad Pitt le han dado una nueva oportunidad al amor. A Pitt y Hudson, según su entorno, «se les ve muy cómplices y se entienden muy bien» hasta tal punto que pronto podrían formar su propio hogar. La prensa americana afirma que «se observaron camiones de mudanza fuera de sus hogares».

Ambos intérpretes ven con buenas ojos crear un hogar a pesar de contar con hijos de sus relaciones anteriores, incluso Hudson se plantea tener más hijos. En sus últimas declaraciones ha afirmado que «realmente quiero más hijos. Entre cuatro y seis. Me encanta. Me encanta la locura. Me encanta el caos. Me encanta reír con ellos», dijo.