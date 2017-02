Aída Nízar confirma el «fraude» de Belén Esteban y 'atiza' también a María Patiño

La polémica Aída Nízar vuelve a la carga. Esta vez su diana de dardos no ha sido otra que Belén Esteban, a quien ha criticado duramente en una entrevista con la revista 'QMD'. Desde su paso por 'Gran Hermano VIP' la exconcursante se ha mostrado muy cercana a Toño Sanchís, enemigo primero de Belén y no ha dudado en atarcarla asegurando que su intervención en concursos como ‘¡Más que baile!’ fue «un fraude». «¿Cómo alguien que no baila, gana un concurso de baile? Ella no cuida a sus fans ni a los espectadores que en su día la hicieron protagonista. Hoy su discurso aburre», afirmó.

La vallisoletana, que tiempo atrás se vio involucrada en un incidente en Sierra Nevada, aseguró en su momento mostrar cierto respeto hacia Belén Esteban, quien mantiene un litigio con Sanchís. «Que me guste Toño no quiere decir que odie a Belén. La respeto porque ella me respetó a mi cuando hacía ‘Sálvese quien pueda’. Si tenemos algo, que lo resuelvan los juzgados», dijo en ‘Sálvame’ días atrás. Ahora, en la entrevista fue algo más crítica: “Toño Sanchís encumbró a Belén Esteban. Estoy deseando que se pronuncie la Justicia”.

Sobre el exagente, Aída Nízar ensalzó precisamente que su paso por ‘Gran Hermano VIP’, formato sobre el que hizo una gran confesión, ha resultado exitoso. «Estuvo prácticamente solo en la casa y tras su salida, su trato con mi madre ha sido exquisito», añadió.

Finalmente, cabe destacar que la exconcursante del reality también 'atizó' a María Patiño por «no saber reconocer la brillantez de una tía como yo». «Se ha inventado un pasado sobre los Nízar que es incapaz de demostrar porque las mentiras no se pueden demostrar. Tiene inquina personal porque ve en mí lo que no es ella», sentenció.