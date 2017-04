Todo lo que se sabe de la separación de Paula Echevarría y David Bustamante

Es una de las parejas más mediáticas de la prensa del corazón. Aunque los rumores de crisis siempre han sobrevolado sobre Paula Echevarría y David Bustamante, la actriz asturiana y el cantante cántabro siempre han sabido sobreponerse a los problemas. Al menos, hasta ahora. La relación de la candasina con el 'triunfito' podría estar a punto de romperse y ya estarían pesando en la separación.

La noticia saltó esta misma semana. Fue en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco). Antonio Rossi relató en exclusiva que Echevarría «le habría dado un ultimátum a David Bustamante semanas atrás para continuar con la familia y mantener todo como hasta el momento». «La pareja ha intentado sobreponerse ante las adversidades muchas veces durante los últimos años, pero ha sido imposible», insistía.

Los rumores de crisis han sido una constante en la pareja, pero en este caso podría tratarse de una separación definitiva. «Esto puede ser la ruptura definitiva, algo que no se descarta en absoluto, o el 'susto' que le habían dicho a Paula que diera a David para que reaccionara de verdad. Tiene que cambiar algunas cosas de su vida y tiene que hacerlo ya», explicaron en 'Sálvame' distintos colaboradores, conscientes de los vaivenes que ha vivido la pareja a lo largo de los últimos años.

No hay, por tanto, nada cierto en el inminente divorcio. Al menos, no por el momento. Es algo que no se descarta, pero lo cierto es que todas las hipótesis apuntan a «una crisis fuerte» que habría llevado a la candasina y al cántabro a tomarse un tiempo para coger aire y reflexionar. Es lo que se desprende del mensaje que le envió Echevarría al periodista Aurelio Manzano al calor de los rumores: «¿Y si no es real? ¿Nadie se ha puesto a pensar que no hay una decisión tomada? Sigo amando a David y él a mí, no hay una decisión tomada».

La propia actriz confesó el miércoles ante los medios durante la presentación de su perfume 'Sensuelle' que «pasan cosas en mi casa». No pudo contener las lágrimas en una intervención en la que ni confirmó ni desmintió la ruptura. Las últimas informaciones apuntan a que la pareja sigue sintiéndose «profundamente enamorada». Por su parte, los amigos del cantante han insistido en que «Bustamante lo está pasando muy muy mal, está destrozado».