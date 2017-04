«Había salidas de David que no gustaban mucho a Paula»

Paula Echevarría ha cancelado todas las entrevistas que tenía pactadas para hoy mismo con motivo de la presentación de su nuevo perfume en un hotel de Madrid. La decisión corrobora el hermetismo con el que ella y su todavía marido, David Bustamante, llevan la noticia de su separación, que ninguno de los dos ha confirmado oficialmente. Su entorno habla de «un secreto a voces» que no había trascendido antes por no herir a su hija Daniela, de ocho años, a la que adoran. Tal vez esa confirmación llegue hoy por boca de la propia Paula, pero lo único cierto es que el cantante regresó ayer por la tarde al domicilio conyugal, un chalé de 500 metros cuadrados en el municipio madrileño de Villanueva de la Cañada, a donde llegó conduciendo su propio coche y perseguido, eso sí, por una legión de paparazzi. Bustamante había pasado el fin de semana en compañía de sus padres y sus dos hermanos, Igor y Manuel, mientras Paula aterrizaba en Madrid tras un acto promocional en Nueva York.

El círculo de ambos, que conoce bien la intrahistoria de la relación, cree que la vuelta atrás es improbable y argumentan que, en estos diez años de matrimonio, no todo ha sido tan idílico como trascendía. «Había problemas de convivencia y desencuentros. Llevaban tiempo intentando superar la crisis, pero ya no dan más de sí. Si han llegado hasta aquí ha sido por su hija. La niña tiene devoción por sus padres y lo último que quieren es que sufra, pero ya es insostenible». A la espera de ver si trascienden los motivos de la separación, una fuente cercana a la familia comentó ayer a 'Abc' que «había salidas de David y compañías que no gustaban mucho a Paula...».

Compañeros de profesión contaron en 'Sálvame', que el cantante «lo está pasando muy mal, está destrozado» y, aunque no hablan de culpables, reconocieron que «él ha cometido errores y ella no da más de sí con la situación». Y mientras los comentarios siguen engordando la salsa rosa, Echevarría, de 39 años, y Bustamante, de 35, guardan absoluto silencio. De hecho parece como si nada hubiera pasado. Paula continúa actualizando su cuenta de Instagram con sus mensajes positivos de siempre: «Sé un guardián de la magia del día a día», publicó ayer. Un día antes, cuando salía con su madre de compras y se topó con los periodistas que aguardaban una declaración, se limitó a decirles sin perder su atractiva sonrisa: «Tomáoslo con calma que esto va para largo».

Casados en régimen de separación de bienes, esta decisión ayudará sin duda a facilitar el acuerdo de divorcio, si este finalmente se produce. En estos diez años de matrimonio (se casaron en Covadonga en julio de 2006), cada uno se ha labrado una exitosa carrera profesional, él como cantante (más de un millón de discos vendidos y su último trabajo, 'Amor de los dos', en 2016, ha sido Disco de Oro) y ella como actriz (la serie 'Velvet' que protagonizó la ha convertido en una estrella), modelo e influyente 'it girl'.