Javi Calvo: «Anoche me pegó un puñetazo en toda la cara un señor de Lisboa» El profesor de 'Operación Triunfo' denuncia en Twitter una agresión tras la final de Eurovisión 2018 EL COMERCIO Domingo, 13 mayo 2018, 16:45

Javi Calvo formaba parte de la delegación española que se trasladó a la capital portuguesa para animar a Alfred y Amaia, representantes de España en el festival de Eurovisión. Y, según ha desvelado en Twitter, la fiesta se vio empeñada tras recibir un puñetazo en la cara.

Anoche me pegó un puñetazo en toda la casa un señor de Lisboa. Por si me veis hinchadito. Ella que no puede tener una noche sin titulares. — Javier Calvo (@javviercalvo) 13 de mayo de 2018

«Anoche me pegó un puñetazo en toda la cara un señor de Lisboa», publicó en Twitter, añadiendo que estaba un poco «hinchadito».

«Lo mío sí que ha sido un eurodrama», bromeaba con sus seguidores, «es que, lo que me jode, es que soy el típico al que le pasa. Me voy a Lisboa un día y acabo con un Picasso en la cara. No se me puede sacar de casa».

Su novio, Javier Ambrossi, también ha bromeado con la agresión a su pareja. «Dice Javi que de perfil parece que me he operado el labio. Pues mira, hay que verle el lado positivo a todo».