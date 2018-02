María Teresa Campos, hospitalizada de urgencia María Teresa Campos, en una imagen de archivo. / EFE La veterana periodista sufrió un fuerte dolor abdominal y fue ingresada en la Clínica Santa Clara, aunque no reviste gravedad JOSEBA FIESTRAS Domingo, 18 febrero 2018, 01:04

Las alarmas saltaban en ‘Sábado Deluxe’ al enterarse de que la periodista María Teresa Campos había sido ingresada de urgencia en un hospital. Su hija, Carmen Borrego, que se encontraba en el programa, tranquilizó a la audiencia al desvelar que la situación no era grave. «Esta mañana, de madrugada, se empezó a encontrar mal, con unos dolores abdominales muy fuertes», ha contado. «Mucho le tenía que doler para pedir ella misma que la llevaran al hospital», reflexionaba Borrego, que explicaba que fue Edmundo Arrocet el que la condujo hasta la Clínica de la Luz, donde le realizaron las pruebas pertinentes y su analítica era positiva, «pero por precaución la han ingresado, sobre todo para dejarla con suero todo el día y que no comiera nada», argumentó su hija, que añadió que tanto a ella como a su hermana no les avisaron para que no se asustaran.

María Teresa sufrió hace más de un año una operación de vesícula, «y puede ser consecuencia de esa intervención que se haya quedado alguna adherencia, restos de barro biliar», ha comentado su hija pequeña, que advirtió que por la tarde se había puesto «un poco peor porque ha tenido vómitos y le han dicho que tiene el intestino un poco parado, pero no le han dado importancia al tema».

