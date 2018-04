Sophia Hadjipanteli, la modelo uniceja que quiere romper los cánones de belleza Pese a los comentarios de «antihigiénica» que ha recibido, no ve «nada desagradable en el cabello de la cara» EL COMERCIO Lunes, 9 abril 2018, 20:55

Quiere romper con los cánones de belleza impuestos por la sociedad «para que las personas se vean con su propio estilo». Se llama Sophia Hadjipanteli, tiene 21 años y es una modelo griega atípica, ya que luce orgullosa su entrecejo a lo Frida Kahlo.

Le han llovido las críticas sobre su aspecto, pero lejos de venirse abajo, la joven creó en el movimiento #UnibrowMovement (movimiento uniceja) para que las personas se acepten tal y como son.

Para la griega, los prejuicios en torno a su entrecejo se deben a que «a innumerables personas de todo el mundo se les ha enseñado a estigmatizar el cabello natural». Como ejemplo, la modelo citó a las mujeres de Oriente Medio que, «a pesar de ser muy peludas, siempre se les dice que deben depilarse».

De acuerdo con el medio británico Daily Mail, Sophia Hadjipanteli estudiante de Marketing en la Universidad de Maryland, se ha tenido que defender de los comentarios hirientes que suelen dejar los internautas en sus fotografías en las que asegura que nunca se depilará.

Y es que, los comentarios en sus redes sociales se dividen entre quienes la respaldan y quienes no. Sus 165.000 seguidores le dejan una gran cantidad de mensajes. Unos la elogian por romper las normas de belleza y, otros, escriben comentarios «crueles» criticando su aspecto. Pero ella lo tiene claro. A la modelo griega no le afectan las críticas y, pese a los comentarios de «antihigiénica» que ha recibido, no ve «nada desagradable en el cabello de la cara».

