La Policía investiga una agresión sexual denunciada por una mujer en Gijón Entrada al servicio de Urgencias del Hospital de Cabueñes. / D. MORA La víctima, que dio parte de los hechos a los agentes de la Comisaría de El Natahoyo, acudió a Urgencias de Cabueñes para ser atendida P. LAMADRID GIJÓN. Lunes, 18 diciembre 2017, 15:46

La Policía Nacional investiga un caso de agresión sexual ocurrido el pasado fin de semana en la ciudad. La mujer que presuntamente fue víctima de este ataque presentó una denuncia a raíz de la cual se iniciaron las pesquisas. La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de El Natahoyo lleva las averiguaciones con la máxima discreción, dada la gravedad de los hechos puestos en conocimiento de los agentes. La mujer acudió el sábado al servicio de Urgencias del Hospital de Cabueñes para ser atendida. Allí comunicó que había sido violada por un hombre en una zona limítrofe entre Contrueces y El Llano cuando regresaba a su casa de madrugada.

«Queremos lanzar una llamada de atención sobre la gravedad del asunto. No puede ser que las mujeres continuemos bajo la amenaza de sufrir las formas más graves de violencia sexual, parte de un sistema que normaliza la visión de nuestra sexualidad como algo que no nos es propio», señaló ayer la presidenta de la Asociación de Mujeres Jóvenes de Asturias, Munia Braña. «Urge introducir nuevas medidas para que las agresiones cesen, a nivel de seguridad en las calles y, sobre todo, para la posibilidad de un cambio real, a nivel de educación y concienciación, se necesita un plan completo para eliminar el problema estructural, no basta con iniciativas aisladas», subrayó. El pasado verano, se registraron cuatro casos de esta índole en menos de tres semanas. Dos de las víctimas eran menores de edad. La primera, la más grave, sufrió una violación de carácter grupal en la noche de San Juan que desembocó en tres detenciones. La última, una adolescente de 16 años, logró evitar el 'in extremis' que su agresor consumara la violación en la playa de Poniente. También en el marco de la Semana Negra una mujer fue sometida a tocamientos por un desconocido, del que logró huir. La otra menor fue agredida en las fiestas de Castiello el 2 de julio.

La adolescente, de quince años, estaba con unos amigos en la verbena, pero se alejó un momento tras las barracas. Allí un desconocido intentó besarla y le realizó tocamientos obscenos. Meses antes, en marzo, una limpiadora de 51 años fue abordada en su propio coche en Contrueces. A punta de navaja, su presunto agresor la obligó a alejarse del casco urbano y la violó dos veces en el interior del vehículo.

Violación en Nuevo Roces

Precisamente, el joven de 28 años detenido como presunto autor de esta violación, ocurrida en Nuevo Roces, afronta una pena de doce años de cárcel. El juicio se celebrará el miércoles en la Audiencia Provincial. El procesado, P. F. M., que se encuentra en el centro penitenciario de Asturias cumpliendo prisión preventiva, fue absuelto recientemente de una acusación de abuso sexual a una taxista que denunció haber sido víctima de tocamientos durante una carrera.