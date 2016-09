Aznar recela del acuerdo de Colombia con las FARC y sobre el futuro en Cuba

El ex presidente del gobierno español José María Aznar se ha mostrado escéptico sobre los "riesgos" que contrae el acuerdo entre el gobierno de Colombia con las FARC, así como sobre el futuro en Cuba fruto de las nuevas relaciones de la isla con EE UU.

"Deseo el éxito al pueblo colombiano en su anhelo de paz y les animo a preservar y consolidar su democracia. Pero el optimismo de este momento de buena fe no puede ocultar los riesgos que traen algunos términos de este acuerdo", señaló al participar en un debate en Nueva York sobre la seguridad en Latinoamérica.

Aznar apuntó las "preocupaciones expresadas por muchos ciudadanos" sobre el acuerdo con las FARC, organización armada de la que dijo "no es un romántico grupo guerrillero, sino los responsables de miles de muertos", así como "el mayor cartel de drogas de Colombia y el mundo".

Más allá, apuntó que no se establece claramente cómo serán "restablecidos" los derechos de las víctimas y llamó la atención porque los miembros de la FARC "no hayan expresado ningún lamento por el dolor infringido a la sociedad colombiana".

Igualmente, Aznar mostró su preocupación por "la presencia de terroristas en instituciones públicas, especialmente en el Congreso y en la llamada justicia de transición".

El expresidente español hizo una analogía con el fin de ETA y se mostró escéptico sobre si un acuerdo como el del gobierno de Colombia con las FARC se hubiera aceptado en España. "¿Aceptaría un presidente español del gobierno un tribunal designado por terroristas?", apuntó.

En la conferencia, titulada "El triángulo de seguridad: Colombia, Cuba y Venezuela", también participaban el secretario general de la OEA, Luis Almagro; el expresidente de Chile Sebastián Piñera y el embajador de Colombia ante EE.UU., Juan Carlos Pinzón, quienes se mostraron más optimistas sobre lo histórico del acuerdo para Bogotá.

"La paz en Colombia la comparten todos los colombianos. Aunque no sea perfecta, muchos quieren la paz aunque implique pagar costos, porque la paz bien los vale", señaló Piñera. "El propio presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha dicho que estos acuerdos no son prefectos. No hay acuerdo perfecto que deje a una de las partes en plenitud. Qué más quisiéramos que hubiera individuos pagando años de cárcel. Pero si se firma un acuerdo están siempre algunas condiciones", dijo por su parte Pinzón.

Por otro lado, a propósito de Cuba, Aznar señaló que él no considera que "los acuerdos diplomáticos recientes sean una señal de apertura política".

"La verdadera transición a la democracia vendrá cuando existan en Cuba elecciones libres, libertad de expresión y no represión ni amenazas", apuntó.

Libertad para los presos políticos en Venezuela

Aznar dijo que le parece "asombroso que en plena segunda década del siglo XXI, dos octogenarios manejen la situación en Cuba y que se hayan restablecido las relaciones con EE UU sin condiciones que se sepa". "Y que conste que yo siempre fui partidario de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. Nunca fui partidario del embargo, pero lo que no entiendo es que se pueda llegar a un reconocimiento internacional que se equipare casi a legitimar el régimen", añadió.

La situación de Cuba fue comparada por el expresidente del Gobierno español con la de Venezuela, "con la diferencia que hace apenas unos años en Venezuela sí hubo democracia", apuntó.

Aznar reclamó la liberación de presos políticos en Venezuela y la celebración de referéndum revocatorio antes de fin de 2016.

El antiguo presidente del Partido Popular (PP) dijo hacer estas valoraciones "pensando en lo que ha sido parte fundamental" de su vida: "el compromiso con las libertades, la democracia y los derechos humanos", aseguró.