Ariana Grande, ídolo de niños y adolescentes

Uno de los grandes temores de la Policía de Mánchester es que entre las víctimas del atentado hubiera muchos niños y adolescentes. Y es que la cantante Ariana Grande (Boca Ratón, Florida, 1993) es una figura venerada por los jóvenes de todo el mundo.

Con apenas 15 años, en 2008, comenzó su carrera artística interpretando el papel de Charlotte en el musical '13', en Broadway. Así obtuvo su primer gran reconocimiento, el premio de la National Youth Theatre Association Awards como mejor actriz de reparto. Tras esta incursión teatral, pasó a la televisión, donde en 2009 participó en la serie 'Victorious', del canal Nickelodeon, enfocado al público juvenil, interpretando el personaje de Cat Valentine.

En series posteriores siguió ligada a este canal, pero también lanzó su carrera musical. En 2011 empezó a cantar con el grupo de los actores de 'Victorious' y a partir de ahí inició su carrera en solitario con tres discos: 'Yours Truly' (2013), 'My Everything' (2014) y 'Dangerous Woman' (2016). También ha hecho incursiones en el cine: en 2016 participó en la película 'Zoolander 2'.

Ariana Grande es una de las personas con más influencia en las redes sociales. Cuenta con más de 45 millones de seguidores en Twitter y más de cien millones en Instagram. Sus seguidores se autodenominan Arianators.