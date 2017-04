Un último galardón antes de que el maestro Marzio Conti deje Oviedo Filarmonía

En junio, el director titular de Oviedo Filarmonía, Marzio Conti, cerrará una etapa en su vida. Se despedirá de la orquesta que lleva más de seis años dirigiendo, ya que no renovará el acuerdo que le vincula a la misma. «En un mes acabo mi contrato y me iré», señaló ayer en medio de una ajetreada tarde donde hacía frente a una apretada agenda de reuniones.

Pero antes de despedirse del público ovetense, la ciudad le agradecerá su trabajo, gracias a la concesión de Medalla de Oro del Auditorio Príncipe Felipe que ayer aprobó la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, a propuesta de su presidente, Roberto Sánchez Ramos. «No me esperaba este reconocimiento y antes del ensayo fue cuando me comunicaron la noticia. Me alegro muchísimo y también estoy muy agradecido», conforme destacó.

Aunque esta propuesta de galardón ha surgido en el seno del Ayuntamiento, Marzio Conti es muy querido por los ovetenses. Desde el año 2011, ha dirigido todo tipo de espectáculos, entre los que figuran zarzuela o el festival de Danza.

Una carrera de prestigio

A pesar de que la carrera de Marzio Conti se puede calificar como meteórica, el propio director destacó que tardó mucho en adentrarse en el mundo musical. «Empecé muy tarde, a los diecisiete años. Entonces, sabía más de fútbol que de música. Eran los 'años de plomo' en Italia (los 70, con el terrorismo en las portadas cotidianas) y yo estudiaba en el Liceo. Años muy calientes. A mí la política no me interesaba, salvo para ligar, con 'L'Unitá' debajo del brazo. Me parecía todo muy falso». En aquellos tiempos su madre, María Vittoria Soldaini, «tenía un abono del Comunale, de Florencia, y allí escuché 'Iván, el terrible'», que años más tarde dirigió en Oviedo, conforme explicó en una sesión de Las Conversaciones de EL COMERCIO hace un año.

Pronto se especializó en la flauta y a mitad de los años 90 realizó la transición entre ser dirigido y ostentar la batuta de una orquesta. La Sinfónica de Abruzzese fue la primera orquesta que lideró y después le siguieron Turín, Roma,... En 2011 firmócon Oviedo Filarmonía. Aquí ha encontrado un lugar que «me ha dado muchísimo, soy muy de Oviedo». «La ciudad tiene un nivel musical del que carece en España cualquiera de su magnitud».