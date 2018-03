Los hosteleros lamentan la «falta de interés» de Rosón en sus eventos turísticos Jorge Fernández Peña, Ricardo Fernández, David González y José Salinas. / LORENZANA Cruzan declaraciones con el edil en la presentación de Bocados del Cofrade, a la que acudieron Ricardo Fernández, Luis Pacho y Luis Zaragoza J. C. A. OVIEDO. Viernes, 23 marzo 2018, 03:39

Dos actos gastronómicos en la misma tarde: uno con el concejal de Turismo y otro sin él. Y palabras cruzadas entre Rubén Rosón y OTEA a costa de la ausencia de colaboración municipal con la iniciativa los Bocados del Cofrade, que por octava Semana Santa ponen en liza los hosteleros de la ciudad. A la presentación en el restaurante Dr. Peña no fue el edil responsable de la promoción de la ciudad, pero si hubo representación consistorial con el socialista Ricardo Fernández y Luis Pacho y Luis Zaragoza, de Ciudadanos.

Antes había hablado Rosón. «No hay apoyo municipal a Bocados del Cofrade porque OTEA no lo solicitó en tiempo y forma. En enero nos comunicamos con la asociación exponiéndoles nuestra colaboración para el Antroxu, el menú de la Ascensión o el Desarme y no ha enviado siquiera un proyecto con un presupuesto para saber en qué tenemos que colaborar», afirmó el concejal, que dejó la puerta abierta al diálogo. «De verdad queremos colaborar y los hosteleros son parte importante de la promoción de la ciudad. No es un pulso y no me lo tomo como tal», remató.

También dejó la puerta abierta a recuperar la sintonía con el Gobierno municipal David González, presidente de OTEA en Oviedo, aunque antes arremetió contra la gestión del área de promoción y su concejal. «No hay una falta de coordinación», explicó, «sino que nosotros no somos los encargados de realizar proyectos para la ciudad. Llevamos haciendo esta iniciativa durante ocho años y no creo que tengamos que meterlo por registro», afirmó. «Es una falta de interés. Siempre hay una excusa. Estamos frustrados y queremos que la disposición de la que hablan sea verdad. Rosón tiene mi teléfono, que me llame y nos vemos», emplazó.

32 Bocados muy asturianos

La octava edición de los Bocados del Cofrade cuenta con 32 establecimientos que ofrecerán pinchos con productos de vigilia desde hoy hasta el 1 de abril. Asimismo, habrá diez locales que servirán el menú especial de Semana Santa. Las tapas que entran a concurso oscilan entre los 2 y 4 euros bien con cerveza, bien con sidra denominación de origen. Los establecimientos y las bases se pueden consultar en la web de OTEA o en los' 'gastromapas'.